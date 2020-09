Todas las plagas convergen sobre los mercados pero Wall Street no se rinde

La producción industrial crece, y clavó un máximo de 31 meses gracias a un tirón de demanda por las exportaciones y la reapertura de actividades. En cambio, el sector de servicios -que pesa más- se contrajo. La economía en su conjunto cortó su avance, el peor desempeño del trimestre. ¿Se comprende el desvelo de la Fed por pedirle al Congreso una ampliación del gasto público? El escenario base de Eric Rosengren, titular de la Fed de Boston, prevé que se agrave la pandemia en el otoño e invierno boreal en los EE.UU. Nada muy distinto del presente europeo: algunas partes del país volverán a la cuarentena y el consumo se replegará. Si la crisis sanitaria hubiera durado tres meses las medidas fiscales habrían bastado. Es su persistencia lo que obliga a una dosis extra. No hacerlo, a su juicio, llevaría a un apretón crediticio hacia fin de año si se deteriora la cartera inmobiliaria comercial de los bancos. No es casual que sus acciones estén en capilla.

Como se ve, Wall Street esquivó a la ballena del Nasdaq pero no está a salvo de un coletazo. El bull market, de hecho, padeció esta semana su primera corrección de manual, si bien la caída del 10% desde los máximos del S&P 500 fue fugaz, intradiaria, y no quedará en los registros. La versión de que Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, y Nancy Pelosi, la líder demócrata de la cámara de representantes, acordarían un paquete fiscal fue una bocanada de aliento. Así, el viernes, la Bolsa tomó impulso, y el Nasdaq escaló 2,2%. Pero no hay que desabrocharse los cinturones hasta que se confirme la iniciativa y no ver los primeros balances de las tecnológicas en octubre. No habrá tiempo para aburrirse con tantos frentes abiertos. La política, este martes, matizará la espera con el debate inaugural entre Trump y Joe Biden. El presidente irá al ataque. Sí o sí, debe recortar los diez puntos de desventaja que revelan las encuestas.