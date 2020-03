El golpe más duro en la historia de Vaca Muerta

“Hoy el precio de u$s34 para el petróleo, y de u$s1,7 por millón el BTU (medida inglesa que se utiliza para el gas), tornan inviable a Vaca Muerta. Por eso, tal como lo decimos desde hace tiempo, es un proyecto que necesita profundizar sus estudios de viabilidad para acotar los riesgos que tiene. Es fácil decir: ‘yo produciría si el petróleo valiera u$s70. Pero esto pone las dudas sobre Vaca Muerta. Es que no solamente hay dudas a nivel interno, si el congelamiento de tarifas influye o no influye. Ahora el riesgo viene desde afuera, y hay que analizar si el precio que pone el mundo permite producir petróleo o no”, analizó a Ámbito Financiero Jorge Lapeña, exministro de Energía y presidente del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”. “Estamos en medio de ese problema. Es como si se cayera un ídolo. La gran esperanza argentina puesta en ese yacimiento, está ahora en discusión. La Secretaría de Energía no puede estar con dudas. Tiene que impulsar, para no seguir creando una burbuja, los estudios que sean necesarios a los efectos de acotar los riesgos”, agregó.