Leve mejora de las expectativas de empleo tras el recambio de Gobierno

Según la Encuesta de Expectativas de Empleo que realiza la consultora ManpowerGroup Argentina, un sondeo a más de 800 empresas de distinto tamaño, los empleadores informan “planes de contratación laboral moderados para los próximos tres meses”, pero con una mejora interanual de 5% si se compara el primer trimestre 2020 con el mismo período de un año atrás. Al contraponerlo con el último trimestre de 2019 se registra una baja insignificante de 1%.

Los resultados son los siguientes: un 7% de los empleadores prevé aumentar su dotación, un 6% anticipa una merma y un 83% no anticipa cambios en su plantilla, lo que arroja una ENE de +1%. Al ajustar los datos para tener en cuenta la variación estacional, la expectativa de empleo también se coloca en +1%. La generación de empleo se mantiene relativamente estable en comparación con el trimestre anterior y mejora 5 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de hace un año.

Expectativa de empleo 1q 2020 - 1.jpg

“La tendencia se mantiene igual de moderada que en todo 2019. La baja de 1% no es significativa. Pero si lo es la mejora de 5% con respecto a lo que pasó en diciembre del año pasado. El impacto fuerte lo da construcción y agricultura y pesca”, explica a Ámbito Fernando Podestá, director de Operaciones y vicepresidente de ManpowerGroup Argentina.

Para el especialista “la llegada del nuevo gobierno trae buenas expectativas, especialmente en construcción” y contribuye también que “el cepo deja con menos opciones a los ahorristas, y en un país con inflación como el nuestro, se estima que se motorice el mercado inmobiliario”. Por su parte, considera que el empleo en el sector del agro se verá impulsado por una buena cosecha.

Análisis por sector

Según los resultados de la encuesta, los empleadores de cinco de las nueve actividades económicas prevén realizar incorporaciones en sus plantillas durante el primer trimestre de 2020. “Las perspectivas de generación de empleo más sólidas se registran en el sector de Agricultura y Pesca, en donde la ENE es de +12%. Los empleadores del sector de la Construcción también informan una actividad laboral positiva con una ENE de +11%, mientras que la expectativa para el sector de los Servicios es de +2%”. Sin embargo “los empleadores de tres sectores esperan reducir sus plantillas durante el próximo trimestre, especialmente los sectores de la Minería y del Comercio Mayorista y Minorista con una ENE de -4% y -3%, respectivamente”.

Expectativa de empleo 1q 2020 - 4.jpg Expectativa de empleo por sectores:

“Los empleadores evidencian expectativas de generación de empleo más sólidas en siete de las nueve actividades económicas en comparación con el mismo período del año anterior. El incremento más notable de 22 puntos porcentuales se informa en el sector de la Construcción. Los planes de contratación laboral de los empleadores del sector de Agricultura y Pesca son 9 puntos porcentuales más firmes, mientras que se informan mejoras de 7 y 6 puntos porcentuales para los sectores de Transporte y Servicios Públicos y de las Manufacturas, respectivamente. Por otro lado, los empleadores del sector de la Minería informan una caída de 4 puntos porcentuales”, añade el sondeo. Al comparar con el trimestre anterior también se ven mejoras fuertes en las expectativas de Construcción y Agro, aunque bajan en casi todos los demás rubros.

El sector del comercio no prevé buenos números por ahora. Sin embargo, hay que destacar que la encuesta se hizo entre el 28 de octubre, un día después de que ganó la elección Alberto Fernández, y el 1 de noviembre. Aun no se conocían los anuncios respecto a que se impulsarán medidas para estimular el consumo. De ser así, quizás la expectativa de empleo mejore, pero no de inmediato. “El comercio vienen muy golpeado y generalmente en comercio hablamos de empresas pequeñas. Son miradas de corto plazo y la mejora tarda más en llegar”, justifica Podestá.

Mientras tanto, los sectores vinculados al mundo financiero, como los bancos, parecen estar en un modo “wait and see”. Dado que el nuevo Gobierno se expresó en contra de los que ganan con la “especulación”, las compañías del sector están a la espera de conocer mejor el horizonte. Otro caso es lo que ocurre con los empleadores de los sectores de energía y minería, donde también hay incertidumbre por la política -en particular la tarifaria- que regirá en adelante.

Expectativa por región

A nivel país, los empleadores de tres de las seis regiones geográficas prevén aumentar sus dotaciones de personal durante el próximo trimestre. Los mejores resultados se ven en Cuyo (+5), y AMBA y NOA (3%). En tanto, en el NEA y la Patagonia esperan recortar sus dotaciones, ya que informan una ENE de -6% y -4%, respectivamente, y en la región Pampeana la baja de la ENE es de -1%, lo que refleja planes de contratación laboral inciertos.

Expectativa de empleo 1q 2020 - 3.jpg Expectativa de empleo por regiones.

Al hacer la comparación interanual, las perspectivas de generación de empleo se fortalecen en cuatro de las seis regiones en comparación con el mismo período de hace un año, especialmente en el NOA donde la mejora es de 12 puntos porcentuales y en AMBA que registra +7. La nota la da la Patagonia, con una caída importante de 11 puntos.

Allí, las expectativas registradas igualan a las más débiles desde que comenzó la encuesta hace 13 años. La explicación, para Podestá, está en el futuro de la política energética: “En el último tiempo venía creciendo. Este freno quizás tenga que ver con la posibilidad de un congelamiento de precios”.

Comparación por tamaño de empresa

Para la encuesta ManpowerGroup consultó a 800 empleadores que se clasifican en cuatro tamaños de empresa: las microempresas de menos de 10 empleados, las pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados, las medianas empresas de entre 50 y 249 empleados y las grandes empresas de más de 250 empleados.

Expectativa de empleo 1q 2020 - 2.jpg Expectativa de empleo según tamaño de empresa.

Los empleadores de tres de los cuatro tamaños de organización prevén una expansión de sus plantillas durante el próximo trimestre. Los empleadores de grandes empresas informan las intenciones de contratación más sólidas con una ENE de +5%, mientras que las expectativas se ubican en +4% y +3% en el caso de los empleadores pequeños y medianos, respectivamente. Sin embargo, los microempleadores esperan achicar sus plantillas ya que expresan una ENE de -2%.