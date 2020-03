Gobierno apura una red de contención para empresas

El Ministerio de Trabajo anunciará en los próximos días nuevos mecanismos para que las empresas más afectadas por la crisis del coronavirus puedan acceder de manera ágil a los que se conoce como Programa de Recuperación Productiva (REPRO). De ese modo, el gobierno busca anticiparse con una red de contención para las firmas que van a resultar afectadas por la caída de la actividad económica, como consecuencia del aislamiento al que tienen que estar sometidas las personas.

Funcionarios del equipo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, trabajan contra reloj para introducir algunas modificaciones a los mecanismos ya previstos en la ley vigente. No se trata de crear nuevos instrumentos, sino de agilizar los que ya están en vigencia, explicaron fuentes de la cartera laboral.

Las modificaciones apuntan a resguardar a las compañías del sector de entretenimientos, gastronomía, hotelería, turismo y transporte de pasajeros, que serán las que más sufrirán por la caída de la demanda de sus servicios. Este grupo de empresas,a su vez, tendrán la posibilidad de no pagar las contribuciones patronales. El Gobierno definirá en los próximos días por cuántos meses tendrán esa ayuda.

En rigor, el REPRO está disponible para todas las empresas de todos los sectores, pero en Trabajo afirman que se buscará generar un sistema que les permita tramitarlo más rápido a los sectores focalizados. Ese mecanismo ya existe, y es para pymes. Se conoce como REPRO PYME y consiste en la posibilidad de que una empresa no tenga que presentar sus estados contables para demostrar su condición de crisis. El requisito se cubriría con una declaración especial.

Por otro lado, el Ministerio de Economía tendrá que determinar cuántos fondos le tendrá asignar a Trabajo para financiar la ayuda.

El REPRO es un subsidio del estado a los salarios de los empleados de empresas que se declaren con problemas para cumplir con sus compromisos, que está previsto por la Ley de Empleo. Para poder acceder las firmas tienen que demostrar fehacientemente ante el Ministerio que está con problemas económicos para afrontar los pagos, trámite que requiere de la certificación de estados por parte de un profesional contable. Se trata de procedimientos preventivos creados para evitar el cierre de empresas ante una crisis coyuntural de la que un empresario no puede ser declarado responsable.

El “REPRO”, como se lo conoce en el ambiente laboral, se concede por un plazo de hasta 12 meses. Es una ayuda económica mensual, individual y fija a trabajadores que tienen que ser incluidos en un listado por las empresas que solicitan el beneficio.

El monto de la ayuda económica mensual máximo es de $16.875, es decir, el importe de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Ese monto fue decretado por el anterior ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en agosto del año pasado. En ese momento se concedió un incremento del 35% del salario mínimo, respecto de la cifra que regía anteriormente, en forma escalonada, hasta octubre del 2019. Es decir que, como desde ese momento el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil no se ha vuelto a reunir, se mantiene el mismo importe que comenzó a regir desde el 1 de noviembre de 2019.

De acuerdo con la norma, el estado aporta hasta esa suma como subsidio y el empresario tiene que completar lo que resta para integrar el salario previsto en los convenios colectivos de trabajo, para su actividad.

La ley prevé que cuando se trate de pequeñas y medianas empresas con el certificado pyme (el mismo que se debe obtener para ingresar a la Moratoria 2020) la ayuda máxima se incrementa 50% . Y se determina además el “REPRO” no puede nunca superar a la remuneración neta que percibe el asalariado. La ayuda económica mensual se abona en forma directa y personalizada a los trabajadores destinatarios a través de una tarjeta magnética emitida por el Banco Nación, salvo cuando no resulte operativamente viable, en cuyo caso se emplean mecanismos de pago directo de la ANSES. La ley además indica que el plazo máximo del beneficio “podrá extenderse ante circunstancias excepcionales o especiales debidamente fundadas y acreditadas”. La actual crisis de COVID-19 encuadra perfectamente en el esquema previsto, por lo que no se descarta que para los sectores mas golpeados se disponga en el futuro de una prórroga.

Según los registros del Ministerio de Trabajo, entre 2012 y 2017 unas 22.500 empresas pidieron el REPRO. El grueso de ellas lo tomaron entre 2012 y 2016. Durante el 2019 apenas un centenar de firmas pidió ante el Ministerio se consideradas en crisis, entre ellas Postres Balcarce, Zanella, Grimoldi, Ribeiro y Coca-Cola FEMSA. Los procedimientos preventivos se pueden solicitar cuando las medidas que tuviera que adoptar una empresa de menos de 400 empleados pudieran afectar al 15% de la planta, al 10%, en empresas de entre 400 y 1000 y del 5% si superan a más de 1000 empleados