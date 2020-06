Industriales: Gobierno confirmó que sigue el ATP pero que no habrá ayuda para aguinaldos

En el mismo sentido, los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) le advirtieron ayer al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que la situación de las empresas del sector sigue muy afectada por la pandemia de coronavirus, más allá de que ya la mayoría está habilitada para operar, y que por lo tanto no sería conveniente apurarse para desmontar todo el aparato de subsidios que se puso en marcha durante abril y mayo. Así se lo hicieron saber durante una reunión virtual que el funcionario mantuvo por la mañana con el Comité Ejecutivo de la central fabril, encabezado por Miguel Acevedo, del que participaron entre otros el vicepresidente Daniel Funes de Rioja, y el empresario salteño José Urtubey.

El funcionario hizo un repaso de la situación económica del país, donde reiteró el concepto de que “el 80% de las actividades está autorizada” a operar en la mayoría del país, y que se verifica una recuperación en relación al inicio de la cuarentena.

“Los representantes de la UIA manifestaron la importancia de que el Programa ATP continúe en el actual contexto de aislamiento social y caída de la actividad económica. Además, la UIA planteó la necesidad de profundizar e incrementar la oferta vigente en las líneas de financiamiento productivo”, señaló la entidad en un comunicado. Los empresarios le entregaron al funcionario una serie de propuestas para ampliar el crédito.

En el interés de los industriales había dos problemas más inmediatos. Uno de ellos es el pago del aguinaldo en un par de semanas que las pymes van a hacerlo en por lo menos tres cuotas “No hay acuerdo con los sindicatos, no quieren firmar, por lo tanto le pedimos al ministro que no se cobren las multas que fija el Ministerio de Trabajo”, reclamó Funes de Rioja, quien consideró necesario que ese tipo de beneficio se fije solo para las pymes que todavía están bajo el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por otro lado, según expresó Funes de Rioja, la situación de las empresas no está como para que puedan abandonar el auxilio del Estado. ”Uno puede tener la empresa abierta pero no hay mercado, no tiene nadie quien le compre”, expresó el, titular de la COPAL, la cámara que representa a las alimenticias.

Por otro lado, está la liquidación de los sueldos de junio. Los empresarios no saben cómo hacerlo, porque si bien el gobierno ya dispuso que se va a cambiar la forma en que se va a otorgar el ATP, priorizando empresas no esenciales en áreas bajo cuarentena, todavía no fijó las pautas. Urtubey, uno de los miembros del Comité Ejecutivo, comentó cuando se le señaló el escenario complicado que atraviesan las empresas en el interior, que el funcionario prometió que “no se las va a desamparar”. Kulfas por su lado, anticipó en que “en los próximos días” (tal vez antes que concluya esta semana) el Gabinete Económico va a terminar de definir los criterios para el nuevo ATP y se van a anunciar. Del mismo modo, anticipó que se lanzará lo que denominó el Plan de Industrialización Federal, consistente básicamente, en desandar el camino de la reforma fiscal del 2017 que fijaba una alícuota única para los aportes de la seguridad social de las empresas en todo el país. El plan consiste en volver al anterior régimen que determina un menor costo en la medida que la empresa está radicada más lejos de Buenos Aires, permitiendo tomar a cuenta una parte del IVA.