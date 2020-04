Litvin: "Las empresas van a privilegiar pagar los sueldos"

César Litvin: Es cierto. Pero mayo y junio son más intensos porque están los vencimientos de Ganancias de sociedades que cierran en diciembre y en junio las personas humanas también enfrentarán Ganancias y Bienes Personales. Es temporada alta.

P.: Salvo algunas postergaciones, no se ha modificado el calendario en lo esencial.

C.L: El calendario sigue intacto. Se dictó una prórroga para entrar en los planes de pago permanentes que ya vencían y se prorrogaron hasta el 30 de junio. Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden tener un máximo de 10 planes y una cantidad máxima de 8 cuotas.

P.: ¿Con ello tienen una posibilidad de pagar en cuotas vencimientos que ocurren ahora?

C.L.: Sí. Es una de las opciones. Las que no son micro, pequeña y mediana, que son tramo 2, pueden tener hasta 3 planes y 6 cuotas.

P.: ¿Eso puede servir para cubrir las deudas que no contempla la moratoria, que llegan hasta el 30 de noviembre?

C.L.: Exactamente. Lo que hicieron ahora fue prorrogar adhesión la moratoria que vencía el 30 de abril al 30 de junio. Tenía un plazo beneficioso para los que entraban en febrero y marzo en cantidad de cuotas. Ahora los que se acojan en mayo tendrán la posibilidad de 120 cuotas.

P.: Lo que no hay es ninguna medida que reduzca la presión fiscal a pesar de que las empresas están sin facturar.

C.L.: No se dispuso prórroga de vencimientos, con lo cual las empresas no están en condiciones de pagar todo lo que venció durante marzo y todo lo que va a vencer en abril y mayo. Prorrogar no es regalar. En esta situación, las empresas van a privilegiar pagar los sueldos.

P.: No es que las empresas vayan a dejar de pagar a propósito, pero ¿cree que va a haber aumento de mora?

C.L: Obviamente. Si no hay ingresos, la billetera está anoréxica y hay que pagar sueldos, proveedores, alquileres, fletes y gastos. No va a alcanzar para pagar impuestos. Hay que darles un auxilio a las empresas que son las que sostienen el gasto público. Hay que postergar, no regalar, todos los vencimientos que se vayan produciendo desde la pandemia hasta mínimamente julio, para poder recuperarse, porque no va a ser fácil.

P.: Lo que se puede plantear ante eso es que si el Estado no recauda quiebra…

C.L.: El Estado tiene la posibilidad de emitir. Lo que tienen que considerar es el menor daño. Si se mueren las empresas, en el futuro no van a poder financiar el gasto público, o que baje el empleo. Básicamente, la inflación es la contraindicación de la emisión, pero se mantiene viva a la empresa.

P.: ¿Cómo están haciendo otros gobiernos en el mundo?

C.L.: Los países que tienen mucho más respaldo, más crédito y reservas, están utilizando una política keynesiana. El Estado interviene con la billetera, para que no se mueran las empresas. Investigué las decisiones tributarias con la crisis del coronavirus. El común denominador son postergaciones de vencimientos. Después hay algunos casos que bajan IVA o Ganancias. Hablo de países de Europa.

P.: ¿Cómo van a hacer los contribuyentes que no tienen plata para pagar impuestos?

C.L: Acá hay que hacer separación. Hay casos en que el no pago puede llevar al contribuyente a tener una denuncia penal. Esto tiene que ver con las retenciones y percepciones. Se denomina retención indebida del dinero que no es del contribuyente sino del fisco. Ahí hay que jugar un poco con los plazos.

P.: ¿Qué otro recurso tiene la empresa para enfrentar la situación? ¿No pagar la moratoria?

C.L.: Bueno, hay que también tener cuidado con los pagos de la moratoria. Si entra en caducidad, lo que genera es que se recalculen todos los beneficios. El consejo ahí es tratar de no entrar en la caducidad, para evitar que renazcan todas las deudas que fueron condonadas.