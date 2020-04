Larga agonía de las proveedoras de Estado

Ante el coronavirus las tesorerías públicas bajaron las cortinas, puertas y ventanas; no atienden reclamos por mail ni teléfono fijo y menos por WhatsApp, no existen interlocutores. Aconteciendo una acción impensada y nunca vivida, actualmente los proveedores van a golpear las puertas de los ministros de áreas para que los escuchen ya que el supuesto trabajo on line no existe para los reclamos de pago. Las pymes proveedoras, mientras tanto, ante el silencio de los organismos del Estado y (empresas descentralizadas) expresan su dramatismo no viendo cómo afrontar los pagos de salarios y sus obligaciones comerciales y fiscales. No hay que perder de vista que hay sectores privilegiados, como los proveedores de alimentos, quienes en su mayoría entregan si previamente cobran o los adjudicados por compras directas justificadas como compras de emergencia.

Antes del coronavirus la cobranza era muy complicada, ahora se acrecentaron las dificultades. Si los pymes proveedoras de Estado no cobran, para estas pymes la cadena de pagos se cortará inexorablemente a corto plazo.

(*) Empresario