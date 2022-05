Lo que se dice en las mesas

Luego de dos años volvió el llamado “Woodstock del Capitalismo”, la reunión anual de Berkshire Hathaway. ¿Qué dejó el emblemático encuentro con Buffett? Warren criticó a Wall Street (odia pagar honorarios a los banqueros, como se ve una vez más en el acuerdo de Allegheny) al decir que es un “salón de juego” y que el Bitcoin no ofrece nada de valor. Asustó muchísimo a todos sobre una posible guerra nuclear. Pero lo más interesante, según los asistentes, fue la sabiduría de inversión que impartió a la multitud. Las tres lecciones que Buffett dio: 1) Haz tu investigación, y puso como ejemplo su apuesta a la petrolera Occidental. Él vio que el 60% de los principales tenedores de Occidental no eran más que inversores pasivos y cuando observó una dislocación en el precio de las acciones se puso a trabajar comprando las acciones de todos los demás que no estaban en ese grupo del 60%. 2) Compra cuando otros tienen miedo. La caída de los mercados no lo ha disuadido, ya gastó u$s51.000 millones en el I trimestre, en particular HP, Chevron y Occidental. Para él cada caída del mercado es una oportunidad de comprar barato lo que estuvo analizando. 3) Compra acciones de empresas que entiendas. Él no sabe usar el correo electrónico ni imprime documentos, sin embargo, es el mayor accionista del fabricante de impresoras HP.