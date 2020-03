¿Quién ganó en el supermartes? ¿La Fed, el virus o el pánico?

¿Qué sabe la Fed que no sabemos? Quizás no ignoremos la razón. Se sabe que la infección del coronavirus se disparó en los EE.UU. (como lo hizo diez días atrás en Italia) y que dicho envión inicial es parabólico. Lo temíamos el fin de semana y se corroboró lunes y martes. El conteo de los decesos saltó de uno a ocho. Esa progresión habrá acelerado el pulso del banco central. Las dos semanas que restan al 18 de marzo se convirtieron en una eternidad. Las restricciones sanitarias no van a esperar, y la FED deberá mitigar las consecuencias negativas sobre la economía, el valor de los activos (que sirven de colateral al crédito) y las expectativas. La tasa de mortalidad en Wuhan orilla el 2% de los casos. Fuera de allí, en China, merodea 0,7%. En el estado de Washington, son seis las muertes y dieciocho el total de casos. ¿Una letalidad de 33%? Conociendo las extravagancias del sistema de salud de los EE.UU., deben ser muchísimos más los enfermos pululando sin identificar, varios de ellos ya curados o con síntomas imperceptibles, y una minoría, 1% quizás, en la antesala de un funeral. Mientras, a la par, obra el contagio de un virus tenaz e invisible. ¿Qué sabe la Fed? Que prefiere anticiparse, cavar la trinchera ahora y, eventualmente provocar una alarma infundada, antes que transmitir plena confianza y equivocarse por permanecer de brazos cruzados. No habrá sido una decisión fácil si no se tomó el domingo. Y volvamos a Italia: ningún muerto, dos viernes atrás; 21, el viernes pasado; 52, el lunes; y ayer, 79. Si hay que poner (buena parte de) la economía en cuarentena para mitigar la peste, así lo hizo China, la Fed tendrá que relajar las riendas de la liquidez para no agravar un shock crediticio. Mejor temprano que tarde. James Bullard, de la Fed de Saint Louis, una paloma estos últimos años, lo mencionó la semana pasada: una baja de tasas es posible de haber una pandemia. La poda ya se ejecutó, y el G-7 avisa que no se quedará atrás. ¿Qué pieza está ausente? La declaración de pandemia. Entonces no se podrá decir que la Fed se durmió al timón.

¿Quién ganó el supermartes? A la hora de escribir estas líneas no terminó aún la votación de las primarias demócratas. Sí se conocen el informe diario de la OMS y los cierres de Wall Street. El virus se atascó en China, pero avanza varias veces más rápido en el resto del mundo. La Bolsa perdió a manos del pánico por paliza: 2% abajo. Nada asustó tanto como el medio punto de rebaja de tasa exprés (cuando queda sólo otro punto disponible en el bolsillo). ¿Un error grave de Powell & Cía.? Si fuera una carrera de velocidad. Sin embargo, se trata de una prueba de medio fondo. No será el sprint inicial de las acciones, sino la resistencia de la economía a lo largo de toda la exigencia la variable crítica que sancione el veredicto final.