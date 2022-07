Batakis intentará convencer al Fondo Monetario con los números de Guzmán del primer semestre

Silvina Batakis descarta que habrá problemas en la relación próxima con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Más aún teniendo en cuenta el encumbramiento del director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, como responsable estratégico y pleno del caso argentino. Sin embargo, la ministra de Economía espera que las dificultades lleguen para el último trimestre del año; y que desde Washington se convaliden las negociaciones de caballero que Martín Guzmán cerró en abril, que indican que la evaluación final del cumplimiento (o no) del Facilidades Extendidas vigente se considere sobre año vencido. Esto es, en el primer trimestre del 2023 y no este año. Y que, si se considera que no se cumplió con lo pactado, los eventuales waivers o la-ojalá no- caída del acuerdo, se consideren a comienzos del próximo ejercicio. Y no antes.