¿Cómo es la hoja de ruta en caso de caer en default con el Fondo?

Desde hace meses, y con más asiduidad en las últimas semanas, se viene especulando con la probabilidad, que ya no es cero, de que Argentina entre en un incumplimiento o atraso con el FMI. Ahora bien, ¿cómo es en realidad el proceso que se activaría en el caso de que Argentina caiga en default con el organismo? Para ello hay que atenerse a lo dictaminado en julio de 1989 por el Directorio del Fondo que comandaba en aquel entonces Michel Camdessus. En dicha oportunidad el Directorio del FMI estableció el procedimiento para tratar con los miembros con obligaciones financieras vencidas con el Departamento General y el Departamento de DEG. Esta especie de hoja de ruta no es más ni menos que una serie de “medidas correctivas” a aplicar cuando un país se atrasa con el pago. En primer lugar hay que tener en claro que con el organismo no rige ningún período de gracia de modo que si se incumple un vencimiento se cae en default desde ese día. Esto, por un lado, inhibe al país incumplidor de acceder a nuevo financiamiento del Fondo, ni usar, si lo hay, el disponible.