Llega Chodos a EEUU. Comienza la dura negociación con el FMI

Esta semana comenzarán formalmente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la manera en que sel país devolverá los u$s44.000 millones que le debe al organismo por los stand by firmados en junio y septiembre de 2018. Será, tal como adelantó este diario, cuando Sergio Chodos comience entre el miércoles y el jueves su gestión como director del Cono Sur en Washington dentro del FMI, y se reúna con la directora gerente Kristalina Georgieva primero y el venezolano Luis Cubeddu después; y le plantee el mensaje que desde Buenos Aires les envió Alberto Fernández. Esto es, que se acepte de parte de la Argentina un simple plan de pagos, sin quitas (no cabe otra alternativa) y con intereses convenientes; y por fuera de los dos clásicos tipos de acuerdos que desde el Fondo se aplican con los países deudores: el stand by y el facilidades extendidas. El primero es el que está vigente y es imposible de renegociar y, mucho menos, de pagar. El segundo, con tasas más bajas y plazos más extendidos en el tiempo sería, en teoría, el más conveniente para el país.