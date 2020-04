Alberto ya tiene el perfil del sucesor de Vanoli

Será la primera aparición pública del Jefe de Estado luego de instruir a Santiago Cafiero para pedirle la renuncia a Vanoli como titular del organismo nacional de administración social por una seguidilla de errores en la implementación de políticas para asistir a la población más vulnerable en el marco de la pandemia. Más que la salida de Vanoli, el dato a tener en cuenta en las próximas horas es quién será su reemplazante. “¿De quién era Vanoli?”. La respuesta no es clara. El funcionario se había desempeñado como presidente del Banco Central en la presidencia de Cristina Fernández Kirchner pero no pertenecía a la mesa chica de Alberto. Empujado desde el Patria, Vanoli llegó a la ANSES donde sin embargo no tenía buen vínculo con La Cámpora, organización que reclamó su renuncia cuando se desbordó el operativo de pago a jubilados en los bancos. Desde la secretaría general del organismo, pasando por la dirección de prestaciones de ANSES, el organismo está controlado operativamente por cuadros de la organización cristinista.