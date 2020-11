Sbarbi Osuna: "Transición energética, como política de Estado"

Osuna, en tanto, respondió a la idea que se refiere a que generar energía eólica es costoso: “Si un país quiere apuntar de alguna manera a una transición energética, es imposible pensar que la energía renovable no es conveniente. Una política de transición energética indudablemente tiene que llevar objetivos ambiciosos ambientales. En cuanto a los precios, no estoy de acuerdo: si fuera así, nadie hubiera vendido un contrato MATER”, sostuvo el directivo de Genneia, quien concluyó: “El Gobierno considera que las renovables son una parte importante. Pero nos tenemos que tomar el objetivo como transición energética hacia 2050 y tomarlo como una política de Estado. Porque si no vamos a mirar cosas de dos o tres años y no sabemos si invertir o no”.