Paro en puertos: reunión clave para destrabar el conflicto

La decisión fue cuestionada por la entidad empresarial, que deploró la medida de fuerza y la calificó de "ilegítima y carente de fundamento", y advirtió que el sindicato busca "reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas".

En URGARA, en tanto, esperan el resultado que arroje este martes la reunión a la que concurrirán ambas partes a las 16:30 al Ministerio de Trabajo con el objetivo de destrabar el conflicto.

En un documento publicado en sus redes sociales, la Unión de Recibidores de Granos señaló: "No vamos a renunciar a nuestro reclamo de mejoras en el poder adquisitivo e insistiremos en la reducción de la jornada laboral, que es algo que venimos pidiendo hace ya mucho tiempo a un sector que hoy está en un año récord de exportaciones y que puede dar respuestas para que haya empleo para todos".

Por su parte, la cámara rechazó estas medidas mediante un mensaje institucional, donde tildan a este cese de actividades general como "ilegítima y carente de fundamento".

Fuentes de la Cámara confirmaron a NA que no hubo operaciones en ningún puerto privado comercial y que no salieron barcos, ya que el paro fue "intempestivo y no permitió programar".

Además, insistieron en que "la reducción de 8 horas a 6 horas en la jornada laboral es objeto de una negociación aparte, no en medio de una paritaria".

"De manera rebuscada URGARA sostiene que están con los salarios por debajo de la inflación y nosotros argumentamos que de acuerdo a la última paritaria de 2019 que finalizó en julio estamos 11 puntos a favor porque habíamos aumentado un 25 % y la inflación en el período fue de 14 por ciento", dijeron los voceros de cámara.

Explicaron que URGARA insiste en su interpretación y "para nosotros la cláusula de las paritarias por escrito es crucial y determinante, y ellos hacen una interpretación rebuscada para intentar demostrar que sus salarios están por debajo de la inflación".

La Cámara argumenta que "el comercio de granos es uno de los principales motores que tiene nuestro país para salir adelante a través del ingreso de dólares genuinos y es inadmisible afectarlo por reclamos caprichosos y fuera de contexto".

Desde el sector privado enfatizan en que los Recibidores buscan una "reducción de jornada laboral".

"Cuando todos los argentinos piden trabajo, hay dirigentes que van a un paro buscando trabajar menos", afirmó Martín Brindici, gerente general de la cámara, al señalar que el gremio sin "ningún fundamento" quiere reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas.

La entidad empresarial manifiesta que "los salarios de los empleados de URGARA son de los más altos que tiene el sector trabajador en nuestro país", sumado a que parar todos los sectores de exportación, por consecuencia, "afecta a la liquidación normal de divisas".

Desde Urgara en tanto, precisaron que éste es un año bueno ya que "las exportaciones de los complejos agroindustriales de Rosario de soja, maíz, trigo, girasol y cebada alcanzaron un nivel histórico en el primer semestre del año, llegando a los 52,5 millones de toneladas, que significaron el 80% de las exportaciones totales del país en volumen y el 50% en valor".

"Los empresarios utilizan la excusa del ingreso de dólares de manera infantil, buscando distraer la atención de los argentinos, y con una actitud temeraria e irresponsable culpan a los trabajadores por los costos económicos del paro, dejando en claro su ambición y avidez de rentabilidad en desmedro de los intereses de nuestro país", añadieron los gremialistas.