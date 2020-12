Paro de aceiteros en los puertos cerealeros por un conflicto salarial

La medida de fuerza era desarrollada por la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).

Los trabajadores comenzaron la huelga a las 6:00 en los puertos cerealeros desde donde la Argentina despacha los embarques de aceites vegetales y porotos de soja, maíz, trigo, entre otras materias primas.

Los gremios dijeron en un comunicado que la medida se definió en el marco de la "falta de respuestas por parte de las cámaras patronales" ante el reclamo de un bono de fin de año y otras reivindicaciones laborales.

La Cámara de la Industria Aceitera de la (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC), la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba (CIAVEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y las empresas que representan cuestionaron la medida de fuerza.

CIARA advirtió en la noche del lunes que las demandas gremiales son "incumplibles, no tienen forma de ser atendidas" y señaló que el reclamo consiste en el pago de un bono anual con un aumento del 176%, cuando "no existe registro alguno de un pedido similar en ninguna actividad económica en la historia del país".

Lo gremios insistieron este martes con que las cámaras empresariales "se negaron a discutir a lo largo de 2020 los salarios del sector. Luego de dos conciliaciones obligatorias y dos voluntarias continúan dilatando la recomposición que reclaman los trabajadores".

Asimismo, la representación gremial acusó a las cámaras empresariales de "mentir tratando de confundir con aumentos y sumas que otorgaron en la revisión del periodo pasado", pero no por el ejercicio 2020.

"Para este periodo no ofrecieron nada. Solo intransigencia, dilación y amenazas de castigar al gremio y a los trabajadores. No somos obstruccionistas ni intempestivos. ¿Cómo podríamos serlo luego de esperar cinco meses por un aumento que no llega? Los trabajadores ejercen su legítimo derecho a reclamar y manifestar su malestar", dijeron los gremios en un comunicado.

Urgara y FTCIODyARA señalaron que las cámaras "manifiestan que (con la huelga) los trabajadores ponen en riesgo la seguridad de las terminales y nada dicen de que, por su desidia y negligencia, fallecieron cinco compañeros en los últimos cinco meses".

"De eso no hablan y se niegan a discutir la modificación al Convenio Colectivo de Trabajo donde planteamos la reducción de la jornada laboral, en ámbitos insalubres y peligrosos como puertos y acopios", dijeron los gremios.