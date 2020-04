La inflación de los trabajadores se aceleró al 2,6% en marzo

La mayor presión inflacionaria se sintió en la primera quincena del mes pasado. A partir de la cuarentena obligatoria iniciada el 20 de marzo, el informe señaló que la inflación se moderó en rubros como alimentos o productos de higiene y limpieza debido a que el gobierno obligó a los comercios a retrotraer precios a los del día 6.

Con estas cifras, la inflación acumulada durante el primer trimestre fue del 7,6%; para el 10% de trabajadores con mayores ingresos el número ascendió al 8,2% mientras que para el 10% con menores ingresos se situó en el 6,8%.

En febrero, la inflación había sido del 1,7%, la variación más baja desde noviembre de 2017. Esa merma, sumado a incrementos nominales en los ingresos, contribuyó fuertemente a que el salario real haya crecido un 5,5% durante los primeros tres meses de 2020, aunque aún permanece un 14% por debajo respecto a noviembre de 2015.

Para los próximos meses, desde el IET afirmaron que es esperable un nuevo sendero descendente, debido a que el drástico parate económico provocado por la pandemia complicará a que muchas empresas puedan afrontar los salarios que venían pagando hasta marzo.

Paralelamente, en los últimos 12 meses los precios aumentaron un 45,7% de acuerdo a los datos de la UMET. "Si bien es muy elevado en términos históricos, se trata del menor registro desde fines de 2018", precisó el informe

De acuerdo a las proyecciones del IET, el comportamiento de la inflación en los próximos meses para los productos más básicos dependerá de que la cadena de suministros se mantenga sin problemas y que los controles de precios sean efectivos.

Adicionalmente, prevén que el congelamiento en servicios públicos y en alquileres obrará como ancla inflacionaria. No obstante, aclararon que el control de los parámetros inflacionarios en valores moderados podrá ocurrir siempre y cuando la macroeconomía (y, en particular, el precio del dólar paralelo) no se desestabilice aún más.