El Ministerio de Capital Humano confirmó la ampliación del esquema de descuentos destinados a jubilados y pensionados de ANSES, que alcanzará a más de 7 millones de beneficiarios en todo el país. La medida incluye rebajas en supermercados, farmacias y ópticas, y se suma a la remuneración de cuentas previsionales en entidades bancarias.
Jubilados: amplían plan de descuentos en supermercados y farmacias en acuerdo con bancos y billeteras digitales
Más de 7 millones de jubilados y pensionados acceden a rebajas en supermercados, farmacias y ópticas a través del programa de Capital Humano.
-
ANSES anunció un nuevo programa de beneficios para jubilados con más de 7.000 comercios adheridos
-
El "trámite exprés" que ofrece BPS para personas con causal jubilatoria que no están en actividad.
Supermercados y cadenas adheridas
El programa abarca cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día, con beneficios que varían según el comercio:
- Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
- Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
- Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones. *excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.
Los descuentos se aplican al pagar con la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional. Además, Carrefour y Josimar permiten acceder al beneficio de manera presencial y online, mientras que el resto de las cadenas lo ofrecen en tiendas físicas.
Descuentos para jubilados: beneficios bancarios y billeteras virtuales
El Banco Nación mantiene un reintegro del 5% adicional para las compras abonadas con BNA+ MODO, débito o crédito, con un tope mensual de $20.000. Ese beneficio rige en Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Además, las cuentas previsionales reciben una remuneración diaria del 32% TNA sobre saldos de hasta $500.000.
Por su parte, el Banco Galicia se incorporó al programa con un ahorro de hasta 25% y tres cuotas sin interés en supermercados (tope de $20.000 por mes) y farmacias/ópticas (tope de $12.000). También ofrece rendimientos diarios sobre saldos acreditados en cuentas remuneradas FIMA, con una TNA del 33,2% y sin tope de monto.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello explicaron que la iniciativa busca reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores y, al mismo tiempo, dinamizar el consumo masivo. Aclararon además que no implica erogaciones para el Estado, dado que los descuentos son absorbidos por las cadenas comerciales y los bancos participantes.
Dejá tu comentario