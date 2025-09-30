SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
30 de septiembre 2025 - 09:01

Jubilados: amplían plan de descuentos en supermercados y farmacias en acuerdo con bancos y billeteras digitales

Más de 7 millones de jubilados y pensionados acceden a rebajas en supermercados, farmacias y ópticas a través del programa de Capital Humano.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello explicaron que la iniciativa busca reforzar el poder adquisitivo

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello explicaron que la iniciativa busca reforzar el poder adquisitivo

Mariano Fuchila

El Ministerio de Capital Humano confirmó la ampliación del esquema de descuentos destinados a jubilados y pensionados de ANSES, que alcanzará a más de 7 millones de beneficiarios en todo el país. La medida incluye rebajas en supermercados, farmacias y ópticas, y se suma a la remuneración de cuentas previsionales en entidades bancarias.

Supermercados y cadenas adheridas

El programa abarca cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día, con beneficios que varían según el comercio:

Informate más
  • Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
  • La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
  • Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
  • Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones. *excepto carnes, electro y marcas seleccionadas.
Beneficios jubilados
El programa abarca cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día

El programa abarca cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día

Los descuentos se aplican al pagar con la tarjeta de débito asociada a la prestación previsional. Además, Carrefour y Josimar permiten acceder al beneficio de manera presencial y online, mientras que el resto de las cadenas lo ofrecen en tiendas físicas.

Descuentos para jubilados: beneficios bancarios y billeteras virtuales

El Banco Nación mantiene un reintegro del 5% adicional para las compras abonadas con BNA+ MODO, débito o crédito, con un tope mensual de $20.000. Ese beneficio rige en Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Además, las cuentas previsionales reciben una remuneración diaria del 32% TNA sobre saldos de hasta $500.000.

Por su parte, el Banco Galicia se incorporó al programa con un ahorro de hasta 25% y tres cuotas sin interés en supermercados (tope de $20.000 por mes) y farmacias/ópticas (tope de $12.000). También ofrece rendimientos diarios sobre saldos acreditados en cuentas remuneradas FIMA, con una TNA del 33,2% y sin tope de monto.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello explicaron que la iniciativa busca reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores y, al mismo tiempo, dinamizar el consumo masivo. Aclararon además que no implica erogaciones para el Estado, dado que los descuentos son absorbidos por las cadenas comerciales y los bancos participantes.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias