La soja subió $5.000 y cerró a $100.000 en Rosario al cierre de la primera semana del dólar agro

En cuanto al maíz, la oferta abierta por la mercadería con descarga inmediata se ubicó en US$ 235 la tonelada, US$ 5 por debajo de la rueda previa; y el segmento abril-mayo registró valores de US$ 230 la tonelada.

Por el cereal de cosecha tardía, la entrega en junio no presentó modificaciones alcanzando los US$ 215; julio, US$ 210; y agosto, US$ 205.