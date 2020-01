Sólo las lluvias consiguieron calmar algo los ánimos

…que, frente a todo eso, aunque muy lentamente (hasta ahora) se sigue recalentando el ambiente entre los productores, algo que la dirigencia nacional (la Mesa de Enlace) no logra desarticular, entre otras cosas, por las propias diferencias internas, mucho más evidentes en el caso de la cooperativista Coninagro que, al comando del mendocino Carlos Ianizzotto, parece tener bastante vuelo propio o, en todo caso, intereses no tan coincidentes con el resto. Pero la situación además es difícil por la incidencia creciente de los “autoconvocados”, que también habían sido clave en el conflicto de 2008, que siguen organizando asambleas en distintos lugares (este sábado en Pergamino) y proponen una escalada con medidas más drásticas como el cese de comercialización (en varias etapas) de 2 días en adelante, y hasta la no asistencia a exposiciones muy emblemáticas del campo y sus sectores relacionados, a las que el sector político siempre se mostró muy proclive a asistir, y que para muchos es una de las pocas acciones de gran “visibilidad” y repercusión, de adopción directa por parte de los productores, y que no afectaría directamente a la gente. Todo esto mientras no haya respuesta concretas sobre los varios ítems que ya dejaron sobre el escritorio del Gobierno como, entre otros, la negativa a aplicar los 3 puntos adicionales (ya autorizados) de suba en las retenciones, los puertos secos en el interior para economías extrapampeanas, y la aplicación del régimen especial de mínimo no imponible (que es el que prefieren la mayoría de las entidades), vs. el de segmentación para la aplicación de retenciones (que es el que prefiere el Gobierno) además de un cronograma de eliminación efectivo de estos impuestos a la exportación que permita proyectar las inversiones del sector, ya pensando en la campaña 20/21. Por supuesto que para el Gobierno, el tema aún no entra en el radar, tanto que se rumorea que entre los ministros Guzman (Economía) y Basterra(Agriccultura) hay muy poco diálogo y se estaría buscando un “intermediario”, todo lo cual solo sirve para seguir ganando tiempo.