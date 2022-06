Lo que se dice en las mesas

¿A quién le importa el cumplimiento de las metas?, lanzó un economista ligado a una de las consultoras líderes. Si lo que dirimirá el juego será la realidad. Se podrán cumplir las metas, cosa que se duda, y todo puede desbarrancarse. Y el Fondo lo sabe, por eso no aprieta y acompaña. En algún momento pedirá más prolijidad y control pero no este año. El descontrol inflacionario es una mecha en el polvorín social, y nadie quiere encenderla. Y parece que Pakistán, viendo la experiencia argentina, está solicitando ayuda al FMI de 6 veces más de la otorgada. Por qué es importante: Pakistán, es una potencia nuclear con más de 165 ojivas de corto y mediano alcance, y se enfrenta a un posible colapso económico, con una tasa de inflación de más del 13,4% (el doble del IPC oficial). Tiene vencimientos de deuda externa por u$s21.000 millones y ha recurrido al FMI con quien tiene un acuerdo firmado en 2019 por u$s6.000 millones y ahora lo quiere ampliar a u$s36.000 millones para mantenerse a flote. Ucrania y Rusia no podían quedar fuera de la agenda de los Zoom. Y como dijo Kissinger en Davos, bajo su óptica realista, no es aconsejable echar a Moscú de Europa y menos empujarla hacia China, por lo que Ucrania debería pensar en cesiones territoriales. No cayó nada bien en las élites globales reunidas en Davos, comentó un analista que sigue estos encuentros. Lo cierto es que el escenario que se está viendo es el anticipado por Biden y Johnson antes de la invasión rusa: si esto ocurre será una guerra larga, será una “gran Chechenia” en referencia a la conflicto checheno que llevó años pero que finalmente tuvo a los rusos como ganadores. Algo que deberían recordar las autoridades ucranianas. Por ahora se descarta una mundialización de la guerra.