Los bancos abren hoy sólo para pagar planes sociales y jubilaciones

Banco Ciudad

Sólo se atenderá a quienes no disponen de tarjeta de débito. Las demás personas deberán continuar operando por canales no presenciales (cajeros automáticos, home banking, APP Mobile y banca telefónica). “Para cuidar a aquellos clientes que actualmente no disponen de tarjeta de débito, se ha modificado el formato de entrega de esas tarjetas, enviándolas al domicilio del cliente”. Asimismo, el Ciudad extendió la vigencia de las tarjetas de débito que vencieron en los últimos meses, con el fin de que los clientes puedan seguir operando normalmente con esos mismos plásticos.

Banco Macro

El ingreso a las sucursales estará organizado por personal de Banco Macro que cumplirá y hará cumplir el protocolo de normas de seguridad elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación. Se han reforzado las medidas de higiene y limpieza para preservar la salud del público y los colaboradores de la entidad. Durante esta apertura programada no habrá atención comercial personalizada ya que los colaboradores en cada sucursal estarán afectados al pago de haberes.

Banco Nación

Las sucursales atenderán con una dotación mínima de personal y no brindarán por el momento ningún otro servicio que no sea pago de haberes jubilatorios o programas de la seguridad social.

Todos los Jubilados o beneficiarios sociales que posean su tarjeta de débito tienen que evitar concurrir a las sucursales o cajeros ya que pueden abonar sus consumos con la tarjeta o efectuar sus pagos de servicios a través de internet en www.bna.com.ar e ingresar a Home Banking.

Banco Provincia

Para esta apertura especial de las sucursales diseñó un protocolo de medidas para mitigar los riesgos de contagio, como el respeto a la distancia interpersonal de acuerdo con las recomendaciones sanitarias. Además, el personal del banco va a administrar el flujo de clientes hacia el interior de las sucursales de acuerdo con lo que considere seguro. Igual recomendó que los adultos mayores traten de evitar ir a las sucursales y lo hagan sólo cuando no sea posible usar el cajero para cobrar. “Ir al banco es la excepción, la regla siempre es quedarse en casa”.