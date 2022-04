Lo que se dice en las mesas

Tras cinco semanas de guerra en Ucrania, las acciones europeas recuperaron el terreno perdido al igual que Wall Street, que además lo hizo mejor aún. Sin embargo, China, Hong Kong, además de Rusia, Sri Lanka y Letonia, siguen por debajo de la tabla de rendimientos. Las palabras tranquilizadoras de los políticos chinos han detenido el pánico. Pero requerirá acciones decisivas para que los mercados salgan del agujero. Los políticos chinos salieron a calmar los ánimos, siguiendo al pie de la letra la llamada “Teoría Maradona”. Pero el índice CSI 300 sigue un 10% abajo desde que comenzó la guerra. El temor de que las sanciones contra Rusia puedan enredar a China de alguna manera puede ser exagerado, pero los bloqueos continuos debido a los brotes de covid-19 también están afectando la economía china. Casi todos los datos de actividad de alta frecuencia rastreados por Nomura apuntan a un empeoramiento de la desaceleración en las últimas semanas: la venta de entradas de cine fue un 63% inferior a un año atrás; la producción de cemento se redujo un 54% interanual; y las ventas semanales de viviendas nuevas en 30 ciudades se redujeron a la mitad. Los analistas advierten que tanto el viceprimer ministro Liu He y sus colegas del Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera comprometidos a estabilizar los mercados de capitales, sin medidas concretas, parecen seguir fielmente la “teoría Maradona”. Esa teoría se deriva de un discurso en 2005, cuando el entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, citó el espectacular gol de Maradona a Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 para mostrar cómo un banco central puede alcanzar su objetivo simplemente guiando las expectativas, sin moverse realmente (la tasa de interés). Usando la trayectoria que usó Maradona, King explicó que mientras los jugadores ingleses esperaban el dribling del capitán argentino, por lo que él no tuvo que hacerlo, y siguió en línea recta hacia el arco. Del mismo modo, si los inversores esperan que el Banco Central ajuste las políticas, los mercados reaccionarán en consecuencia y el banco no tendrá que actuar. Pero el elemento crucial que respalda la teoría es la credibilidad de los responsables políticos. Además manejar las expectativas es parte de las finanzas modernas. Y justamente en este punto, la economía china necesita que Beijing respalde sus palabras, incluida la aceleración del gasto en infraestructura y el crecimiento del crédito, la reducción de los costos de endeudamiento y el apoyo a las pequeñas empresas afectadas por los cierres. De modo, dicen en el mercado, cuanto más espere, más probable es que Beijing marque un gol en contra.