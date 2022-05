Martín Guzmán, a empresarios: "Con toda convicción vamos a seguir avanzando en la línea macro y productiva que hemos planteado"

Las palabras del ministro de Economía fueron leídas por el auditorio del hotel Alvear Icon como respuesta a las críticas que recibió en los últimos días por parte del kirchnerismo. Respecto a los intercambios entre los diferentes sectores que componen el Frente de Todos, el funcionario afirmó que "es importante construir estabilidad y que el debate público sea constructivo de un lado y del otro".

No obstante, remarcó que "hoy en el debate público no solo vemos diferencias de las posturas internas sino en los diferentes frentes políticos sobre cosas que ya se hicieron y no funcionaron".

"La economía es también una ciencia política, así que debemos entender siempre que la situación política y social es clave en la economía porque genera expectativas. Hace falta construir un sentido común y ahí los debates son muy importantes. Por supuesto que en todos los frentes políticos siempre va a haber diferencias, pero hay lugares en donde debe haber consistencias, por ejemplo la sostenibilidad fiscal debe ser política de Estado", expuso.