Guzmán arrancó ronda de reuniones con inversores y banqueros en Nueva York

Guzmán encabezó un desayuno a puertas cerradas con bonistas, analistas y referentes del mundo de los negocios en el edificio del Consejo de las Américas, en Manhattan.

Al retirarse, el funcionario dijo que le había ido "muy bien" en este primer encuentro, aunque algunos de los participantes manifestaron sus dudas por la falta de definiciones concretas sobre el plan económico de la Argentina.

Guzmán, en la conferencia de prensa en la que explicó el proyecto la semana pasada, dijo que era "necesario un alivio de la carga de la deuda" y pidió actuar con "buena fe" a los bonistas.

En base a la agenda prevista, el ministro desarrollará más actividades en la tarde de hoy y en las primeras horas de mañana, a través de encuentros con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos y con directivos del Fondo Monetario Internacional.

Guzmán prevé también reunirse con el jefe de misión para Argentina del FMI y un funcionario del Tesoro de Estados Unidos, mientras que en Wall Street y en el FMI esperan señales de un plan para la renegociación de la deuda.

El ministro había sido recibido en la puerta por la titular del organismo, Susan Segal, y luego se juntó con el grupo de invitados para explicarles el rumbo económico y las líneas generales del gobierno de Alberto Fernández sobre la renegociación de la deuda con los privados y el FMI.

A esta reunión lo acompañó el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, quien vive en Washington.

"Dijo lo mismo que saben todos. No nos dio ningún dato nuevo", dijo uno de los asistentes al encuentro. Otro sostuvo que "no hubo números, tampoco plazos", en la exposición del ministro de Economía. El funcionario se reunirá este martes con Luis Cubeddu, el jefe de la misión del Fondo para la Argentina, quien se trasladará a Nueva York. También participará la economista estadounidense Julie Kozack, directora adjunta del departamento para el hemisferio occidental del FMI. La Argentina tiene un acuerdo por US$ 57.000 millones con el FMI heredado del gobierno anterior, de los cuales el organismo ya desembolsó US$ 44.000 millones.