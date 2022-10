Reaparece Martín Guzmán para hablar de la deuda junto a Joseph Stiglitz

El encuentro, que contará con transmisión en vivo, se realizará en la Universidad de Columbia, en la previa a las la semana de reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Según informaron los organizadores, la conversación estará moderada por la periodista y editora de Bloomberg News, Sydney Maki.

El programa incluye además un debate comparativo sobre la situación de la deuda soberana en Líbano, que actualmente está negociando un nuevo acuerdo con el FMI, con la periodista económica Viviane Akiki, y en Zambia, que está reestructurando su deuda bajo el Marco Común del G20/Club de París, con la experta Muchimba Siamachoka.

El evento es organizado por la Iniciative for Policy Dialogue de la Universidad de Columbia, junto a FES Argentina y FES New York, en el marco del proyecto global "Who Pays the Bill", de la Friedrich Ebert Stiftung, que busca conversar sobre las necesidades urgentes de cambio en la arquitectura financiera internacional.

Para seguir la transmisión en vivo en español por Zoom se puede inscribir haciendo click acá.

Para seguirla en inglés por YouTube de FES New York debe hacer click acá.

