Lo que se dice en las mesas

De la fiebre del canje, sin paradas intermedias, a la calentura devaluatoria. Tema excluyente. No hay encuentro virtual o presencial en el que no se hable, no se pregunte, no se debata, sobre la devaluación por venir. Claro que el interés de los inversores también indaga sobre los escenarios electorales en EE.UU., sobre el impuesto a la riqueza, y las pujas internas tanto en el oficialismo como en la oposición. Al fin y al cabo, en las mesas y bunkers financieros todo termina desembocando en un, ya clásico rezo: ¿y el Plan? Lo piden más que al billete. Receta más, receta menos, todos quieren ver un plan creíble. Si continúan los parches el billete seguirá escalando y hará cumbre. Ayer uno de los principales analistas de deuda soberana de una de las “tres hermanas” -calificadoras de riesgo- en diálogo con inversores locales fue tajante: el canje solo ofreció tiempo pero sino aparece una hoja de ruta el panorama seguirá complicándose. Explicó, comparado con el caso ecuatoriano, porqué Argentina apenas había subido un escalón tras el canje, entre otras cosas, porque hasta derribó un “mito” de que la deuda local no se defaultea. Además le falta negociar con el FMI y no hay señales de corregir los desequilibrios macro. Marcó que Argentina tenía la peor relación de ingresos externos sobre intereses externos del mundo: 24% vs. 5% Latam promedio. Para la mirada de las calificadoras la deuda argentina no es sostenible. En la región las próximas sorpresas pueden venir por el lado de El Salvador y Nicaragua, aunque señaló que en África están los mayores riesgos de default (Zambia, Mozambique, Gabón, etc.)