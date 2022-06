Miguel Pesce se refirió a la sostenibilidad de la deuda en pesos: "Los rumores no ayudan"

"Los rumores no ayudan, me focalizo más en los hechos que en las controversias. Hubo declaraciones que después fueron desmentidas que no ayudan a la gestión económica", declaró en diálogo con Radio 10 en relación a la sostenibilidad de la deuda pública. Vale recordar que Ricardo Buryaile, diputado nacional de Juntos por el Cambio y exministro de Agroindustria cuestionó al gobierno por la deuda en pesos tras la caída de los bonos CER que derivaron en una fuerte suba de los dólares financieros.