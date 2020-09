Dólar: otro Gobierno que apuesta al "descanutaje" (¿esta vez sí?)

Desde el colapso de la convertibilidad el atesoramiento suma casi u$s196.000 millones. De modo que no ha sido un proceso inherente al gobierno anterior. En la gestión de Néstor Kirchner la “Formación de activos externos” sumó u$s17.250 millones y eran épocas de vacas gordas. Luego en la gestión de Cristina Fernández se elevó a nada menos que u$s84.909 millones de los cuales u$s70.135 millones corresponden al segundo mandato. Y como Macri no quiso quedarse atrás, en su gobierno el atesoramiento llegó a u$s86.193 millones. De modo que la “fuga” no es propia de un gobierno sino como suele señalar el economista Miguel Broda es “un deporte nacional”. Claro que no hay que confundir flujos con stocks a la hora de pensar en el “canuto nacional”. Porque seguramente muchos de esos dólares ya se gastaron en viajes, consumos, inversiones y otras yerbas. Ahora bien, si en la primera mitad del gobierno de Macri se “fueron” más de u$s32.000 millones cuando parecía que desbordaba la confianza y el oficialismo triunfaba escandalosamente en los comicios de medio término cabe plantearse entonces porqué el sector privado armaba más canuto. ¿Era por el dólar “barato” o porque la confianza no era tal? Cada cual tendrá su interpretación. Pero no hay duda que cualquier gobierno, sea del sesgo que fuera, moriría porque una porción del canuto volviera a circular en la economía. Pueden haber coyunturas en las que por alguna razón ha convenido descanutar “trayendo” dólares, venderlos en el paralelo, para comprar algún bien durable o hacer alguna operación inmobiliaria, pero no se trata de esto. El solo hecho de imaginar que cada año se va desarmando un 10% del canuto y eso se canaliza en gasto o inversión en el país, da una idea de lo que se está perdiendo la economía pero también es una llamada de atención a los hacedores de las políticas.