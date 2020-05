La Bolsa subió 4,9%, bonos hasta 6% y ADR treparon hasta 13%

A espera de nuevas señales por parte de acreedores y sobre todo del Gobierno con relación al plan de reestructuración de deuda soberana, el índice S&P Merval escaló un 4,9%, a 35.859 unidades, apuntalado por los bancos.

Los ascensos fueron liderados por los papeles de Banco Macro (+10,2%); del BBVA (+9,6%); del Grupo Financiero Galicia (+8,6%); y del Grupo Supervielle (+8,3%). Además, sobresalió la performance de Holcim (+9,6%). La baja más pronunciada fue la de la transportadora de energía Transener (-0,9%). El balance general en acciones arrojó 142 papeles al alza, 57 en baja y nueve sin cambios, y el volumen total negociado en acciones creció fuerte a $1.767 millones (25,6 millones de dólares).

Las subas de la Bolsa local fueron impulsadas desde Wall Street, donde los ADR del sector financiero lograron fuertes incrementos, de hasta dos dígitos: Grupo Supervielle (+13,3%); Banco Macro (+9,7%); BBVA (+8,3%); y Grupo Financiero Galicia (+8,1%).

Hoy por la tarde vence el plazo para que los inversores digan si aceptan la oferta reestructuración del Gobierno y en el mercado se descuenta que por ahora no se logrará llegar a un acuerdo, por lo que las negociaciones seguirán durante las próximas dos semanas hasta la fecha límite del 22 de mayo, donde se definirá si Argentina entra o no en default (por el no pago de los intereses de los bonos Globales el pasado 22 de abril).

En el segmento de renta fija, los principales bonos subieron hasta 6,1% en promedio en una plaza selectiva y especulativa de negocios, donde los bonos nominados en dólares encabezaron la tendencia.

Según operadores, el mercado interpreta que el diálogo entre los acreedores y el Gobierno se volvió más fluido luego de varios días en donde cada uno estaba muy firme en su postura.

En el mercado se manejan básicamente dos escenarios, uno de default, a partir del cual los bonos podrían bajar aún más de lo que retrocedieron hasta ahora; y otro escenario de acuerdo entre las partes, en el que se descuenta un importante rally alcista en los precios de los títulos, comentaron desde Rava.

Antes de conocer el resultado del canje de Letes y el AF20, por bonos Boncer en pesos, la renta fija en moneda local operó de manera mixta y algunos títulos continuaron experimentando correcciones en sus precios.

Por su parte, el riesgo-país bajó 1,16% a 3335 puntos básicos, nuevo mínimo desde marzo. “El descenso de este índice debe ser tomado con cautela ya que hay mucha incertidumbre con respecto a la reestructuración de la deuda. Es crucial un acercamiento de posiciones concreto para evitar un default soberano”, indicó Díaz Romero.

Los avances en los activos argentinos fueron respaldados por los índices de Wall Street, que subieron este jueves y el Nasdaq borró las pérdidas del 2020, después de una serie de resultados alentadores, como el de PayPal, ya que los inversores ponían la vista más allá de unos débiles datos de empleo causados por la recesión económica inducida por el coronavirus. El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0,9%, a 23.875,89 unidades; el índice S&P500 subió un 1,1%, a 2.881,19 unidades; y el Nasdaq sumó un 1,4%, a 8.979,66 unidades.

Dólar

Los dólares bursátiles cerraron a la baja por segunda jornada consecutiva, algo que no sucedía desde el 26 de marzo. El Contado con Liquidación cayó 62 centavos (-0,53%) a $117,81, de esta manera, la brecha con la cotización mayorista terminó ayer en el 75,3%. La cotización viene de alcanzar un máximo de $119,91 esta semana. A su vez, el dólar MEP retrocedió 11 centavos (-0.09%) a $115,77, lo cual dejó un spread del 72,3% frente al mayorista.

La merma sucedió en medio de una alta volatilidad debido a la cautela e incertidumbre que generan la reestructuración de la deuda, la creciente emisión monetaria y las tasas reales negativas.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo en su máximo histórico, al cerrar a $122, debido a que las últimas trabas a la compra de dólares en los circuitos formales provocaron que la presión cambiaria se trasladara a la plaza paralela. Desde el inicio de la cuarentena obligatoria, el dólar informal acumula un salto de $36,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).

El dólar solidario, en tanto, subió 10 centavos a $90,40. Mientras tanto, la cotización del minorista avanzó ocho centavos a $69,54. El mayorista, por su parte, ascendió nueve centavos al máximo de $67,19, en una rueda en la que la oferta privada colaboró con la estrategia oficial, atendiendo los pedidos de compra autorizados y dejando que otra vez el Banco Central terminará con saldo positivo.

Con un reducido volumen de negocios (cayó 23% a u$s162,5 millones), la moneda norteamericana mostró el mismo comportamiento de los últimos tiempos y operó estabilizada en torno al valor fijado por el Banco Central en su habitual postura de venta. Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, señaló que fue una rueda donde “el volumen desapareció, la oferta excedió a la demanda, y la entidad monetaria pudo alzarse con u$s20 millones para sus arcas”.

“Las restricciones para acceder a la compra de divisas achataron la demanda consiguiendo que el exceso de oferta generado a partir de esto sea absorbido por la autoridad de control”, señaló el analista Gustavo Quintana, al tiempo que agregó que “la metodología de ajuste sigue invariable y ha tomado un curso que poco tiene que ver con factores externos, en un escenario internacional que no otorga datos que disipen la incertidumbre actual”.

El Banco Central (BCRA) mantuvo sin cambios una tasa del 38% en una subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días de plazo. La autoridad monetaria colocó $88.483 millones en Leliq, con una expansión de $1.546 millones.

En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s306 millones. Los plazos cortaron la racha bajista y subieron un 0,2% en promedio. Los meses de mayo y junio concentraron 40% del volumen operado, con tasas del 38,25% y 44,36% TNA, respectivamente.