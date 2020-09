Mercado de capitales: el financiamiento en agosto creció 401% interanual

Durante el octavo mes del año se emitieron 24 obligaciones negociables (ON) por $50.922 millones (que representaron el 76% del financiamiento mensual). Entre ellas, se destacó la emisión de Telecom Argentina con vencimiento en 2025 por U$S 389 millones ($28.218 millones) a cambio de sus ON que vencían en junio de 2021.