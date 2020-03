¿Qué es la economía del cuidado y cómo impacta en la mujer que trabaja?

Hoy, en el día de la mujer trabajadora, entrevistamos a Candelaria Botto, economista de Economía Feminista, docente y comunicadora. El último informe del INDEC sobre mercado de trabajo arrojó un desempleo del 24% en mujeres jóvenes (14 a 29 años) y una brecha salarial del 27%. Una de las problemáticas que se analizan este 8 de marzo es sobre la economía del cuidado, la repartición de tareas y la desigualdad de la mujer en el mercado laboral.

Periodistas: ¿Qué es la economía del cuidado?

Candelaria Botto.: La economía del cuidado es lo que hace alusión a todas las actividades y trabajos que son necesarios para la supervivencia de cualquier persona. Estamos hablando de la reproducción de nosotros mismos como especie. Para poder comer tenés que haber hecho las compras antes, para poder limpiar tenés que tener los productos necesarios. No siempre es la misma mujer la que lo hace, sino que muchas veces se terceriza en otro, pero esa carga mental sigue recayendo generalmente en las mujeres

P.: ¿Cuál es la relación entre la economía del cuidado y el desempleo en mujeres jóvenes?

C.B.: La relación tiene que ver con la inserción diferenciada de mujeres y varones en el mercado de trabajo. Lo que hace es primero notar que esta tarea reproductiva necesaria para la sociedad recae en las mujeres, que las deja con menos tiempo disponible para destinar al mercado de trabajo pago o insertarse en esas áreas que son mal pagas y mal reconocidas.

P.: ¿Cómo fue la moratoria para amas de casa?

C.B.: Lo interesante es que más del 85% de las personas que ingresaron en esa moratoria fueron mujeres. Mujeres que en muchos casos no llegaron a los años de aportes, ya sea porque trabajaron en el mercado informal o porque trabajaron dentro del hogar como lo que comúnmente se dice “ama de casa”, entonces no cumplieron con los aportes porque nunca fue reconocido ese trabajo como tal. Es necesario que el Estado se haga cargo de mayores tareas de cuidado, entendiendo el cuidado como un derecho. Eso es algo que no puede recaer en las posibilidades económicas de los hogares, sino que el Estado tiene que garantizar a través de jardines materno—paternales, mejorar las alianzas con el sector privado para que sean ellos los que tengan que garantizar esto para trabajadores y trabajadoras y empezar a mejorar estas cualidades para que las mujeres tengan menos trabajo dentro del hogar y más tiempo libre.

P.: ¿A qué se debe la alta tasa de desempleo joven en mujeres jóvenes?

C.B.: Dos de cada diez mujeres no consiguen empleo y eso se debe a una falta de absorción del mercado de trabajo que se explica que una mujer menor a 29 años se presenta en una entrevista laboral y el empleador probablemente piensa que va a ser madre, entonces prefiere contratar a un varón antes que tener a esa mujer tres meses fuera de su puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta no solo la situación de estas mujeres que buscan trabajo y no lo consiguen, sino también esta población que en los 90 se les llamaba ni-ni, que era esa juventud que ni trabaja ni estudia, y cuando se analizan los datos uno entiende que el 70% está compuesto por mujeres que tienen a cargo responsabilidades familiares, ya sea sus hijos o hijas o haciéndose cargo de adultos mayores.