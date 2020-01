Gobierno vuelve a postergar impuesto a combustibles para evitar suba de naftas

Con la decisión, el Gobierno intenta quitar presión para evitar así posibles aumentos en las estaciones de servicio. Si bien los combustibles no están “congelados” de manera formal como las tarifas de los servicios, sí lo están en la práctica: a fines de diciembre, YPF (que cuenta con el 60% del mercado y, de alguna manera, es la que regula los precios) tenía prevista una suba del 5%. Pero, por pedido expreso de Alberto Fernández, ese incremento fue postergado.

En los últimos días, por efecto del coronavirus, el precio del barril Brent cayó cerca del 10%. Esa merma, sumada a la estabilidad (cepo mediante) del dólar, quitaría presión sobre los precios que deben pagar los conductores. De todas formas, según afirman desde el sector, el atraso aún ronda el 15%.

“Vemos la decisión como algo positivo, para que la carga impositiva no se traslade al surtidor e impacte en los consumidores. Pero creemos que no debería ser aplazado, sino eliminado. Los combustibles tienen una carga impositiva del 45%, que debería bajar para que sean más accesibles para todos”, señaló a este diario Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), quien agregó: “Estamos esperando que salga una nueva ley de hidrocarburos, pedimos una reunión con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, para tener conocimiento y aportar ideas en la nueva política energética. En esa línea, creo que en las actualizaciones de combustibles, si le quitamos el componente impositivo, le estaríamos quitando un porcentaje importante”.

Justamente, al referirse al impacto fiscal que podría tener la postergación del ICL, el analista económico Sebastián Einstoss sostuvo: “Si bien tiene un peso importante sobre la recaudación, este aumento no era tan considerable. Y, al mismo tiempo, la base imponible no es tan grande como para que tenga un peso importante. Por lo que el costo fiscal no es la cuestión. Desde el punto de vista fiscal, esta medida se presenta como un tema más expansivo que el resto del paquete de medidas que veníamos viendo”. Según afirmó Einstoss, “esta decisión va en línea con todo el programa que estamos viendo: Con el dólar controlado y las tarifas congeladas”. Aunque, según concluyó, “el éxito del congelamiento va a depender de la renegociación de la deuda”.