Empresas lácteas, en alerta: posible falta de productos por un paro

En este marco,| Atilra ya concretó un paro de 24 horas durante los primeros días de diciembre y ahora redobló la apuesta al no haber llegado a un acuerdo con las empresas luego de la intervención en el conflicto del Ministerio de Trabajo. Según explican desde la industria, el panorama se torna muy complejo porque los representantes gremiales continúan presionando para que las empresas hagan un aporte a su obra social.

“Las empresas nos mostramos en todo momento dispuestas al diálogo para salir de esta situación, en primera instancia ofrecimos una paritaria que incluso supera el nivel de inflación interanual y esto no fue suficiente. Luego del primer paro de actividades que complicó en lo operativo y económico a todas las firmas, desde las más grandes hasta las chicas, se decidió mejorar los plazos de pago de la paritaria y concretarla en enero. Además, se ofreció un bono no remunerativo de otros 15.000 pesos. Pero absolutamente todo fue rechazado por el gremio, ya que continúa solicitando el desembolso de 7.500 por empleado que será destinado íntegramente a financiar la obra social sindical. En un año económicamente tan difícil, las empresas no pueden en este momento realizar ese desembolso que ni siquiera está destinado al bolsillo del trabajador”, detallaron fuentes de las empresas a Ámbito Financiero.

En el mercado local por día se venden entre 3,5 y 4 millones de litros de leche fluida y larga vida por día. Las empresas detallan que el recibo y procesamiento diario de la materia prima es vital para el normal funcionamiento de la actividad y que un paro de actividades pone en riesgo a toda la cadena.

Mientras tanto, el gremio insiste con su reclamo y en un comunicado sostuvo que si las empresas están dispuestas a donar la materia prima que dicen que tendrán que tirar, en ese caso, asegurarán su recibo y procesamiento en las plantas. Las empresas dicen que esta actitud complica cualquier horizonte para que las partes lleguen a un acuerdo en un plazo razonable.