Petróleo: cisne negro, crisis u oportunidad

Desde hace cerca de 15 días estamos presenciando la guerra del petróleo, primero fue convencional vs. el no convencional (ARABIA SAUDITA+RUSIA vs. EE.UU.) por medio de la cual derrumbaron el valor del barril desde la sobreproducción conjunta y dejaron completamente fuera del mercado a EE.UU. por tornar inviable a nivel económico la producción del petróleo no convencional al bajar su valor de venta internacional a menos de u$s35 el barril y ser su costo promedio de producción internacional de cerca de u$s32.