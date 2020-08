Postergan primera subasta de dólares

“Materialmente no se podrá hacer (la subasta) hasta que no esté liquidado el canje local. Aún no tenemos los títulos en dólares resultantes del canje local, que son los que serían elegibles para hacer este tipo de operaciones”, detallaron desde el Palacio de Hacienda. Respecto del cronograma, un funcionario del equipo de Finanzas estimó que será después del 4 de septiembre y que van a decidir más adelante si se prorroga el cronograma o si se hacen menos subastas pero de montos mayores para llegar a los u$s1.500 millones totales durante 2020.