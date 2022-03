Lo que se dice en las mesas

Pese al feriado, se mantuvo el flujo de datos cruzados entre operadores y analistas. Lo que se percibe es un divorcio entre la macro y la micro. Es, en palabras de un conocido consultor, como si, al igual que el FMI que con este acuerdo, el mercado patea todo para el 2023 y así desacopla el “soberano” y las “empresas” lo cual se refleja en las cotizaciones de bonos y acciones. Es que la micro trae mejores noticias que la macro. En cambio, todo lo soberano está con mucho riesgo. Así se ha visto cómo el CCL bajó y los bonos corporativos casi ni se inmutaron del riesgo-país, mientras las acciones recuperaron terreno. O sea, algo está diciendo el mercado, una especie de apuesta a lo que viene después del 2023, porque mucho no se puede esperar de este equipo económico y con semejante interna en el Gobierno el riesgo de incumplimiento es alto. Lo que quizás, envalentonó a Macri a reaparecer, antes de irse a jugar a las cartas al exterior, relamiéndose de que todo se descalabre para allanarle el camino de un futuro gobierno de reformas. A la hora de la mirada crítica sobre el acuerdo con el FMI fue muy comentado un zoom entre los economistas Fernando Marull (FMyA), Gabriel Rubinstein (GRA) y Andrés Borestein (Econviews). Más allá de las discrepancias sobre el impacto de la guerra en las cuentas externas argentinas (unos opinaron que será neutro y otros que el impacto del gas será un faltante de unos u$s3.500 millones). Ahora bien, una cosa es que haya divisas pero otra es que estén disponibles. Al respecto comentaron que sus clientes están muy preocupados con ese tema. Y si bien primero entran los dólares del agro (con mejores precios) luego se van con el GNL, el problema es que el gas hay que pagarlo ya. Uno de los participantes comentó que ya hubo una licitación de 10 barcos para mayo. Pero los industriales empezaron a rezar que no haya frío en la segunda mitad de abril porque se van a quedar sin gas por ser industria. La guerra pega por el canal fiscal, el inflacionario y el dólar, pero el que más inquieta es el nivel de actividad ante la caída del salario real. Es que proyectan un escenario de estanflación. Sobre las metas del acuerdo, vislumbran que se cumplirán dos trimestres, porque el esquema es laxo; pero la más amenazada es la del III trimestre y la peor o más difícil de cumplir la del IV trimestre, pero teniendo en cuenta que se revisa en marzo 2023, no inquieta, además a esa altura se descarta el primer waiver. En otro orden, el que sorprendió fue el presidente chileno, Gabriel Boric, que designó por primera vez a una mujer a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero. Se trata de la exgerente de Política Financiera del Banco Central, Solange Berstein, quien reemplaza a Joaquín Cortez. Berstein fue además especialista en pensiones en el BID y ocupó el cargo de titular de la Superintendencia de Pensiones de Chile.