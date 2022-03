Retenciones: la Mesa de Enlace busca hoy el apoyo de senadores de la oposición

No fue fácil para la dirigencia rural lograr las reuniones de la semana pasada y lo mismo ocurrió con las organizadas para el día de hoy. Eso no sucedió porque a los legisladores les importe poco el sector agropecuario, sino porque el Congreso aún no comenzó a funcionar en su plenitud. Si bien se debatió el proyecto vinculado al Fondo Monetario Internacional, todavía no se conformaron las Comisiones donde se debaten los temas que luego se discuten en el recinto. Sólo por poner un ejemplo, aún no está conformada la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados.