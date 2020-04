Shopping: advierten por "derrumbe catastrófico" si no se ayuda al sector

Mario Niremberg: En los shopping tenemos más de un millar de empresas, entre pequeñas y medianas, que tienen locales de venta. Estas empresas desde el momento mismo en que se dispuso el cierre total de los shopping carecen de ingresos, y esta es nuestra principal preocupación porque al no tener ingresos no pueden pagar las expensas.

P.: ¿Qué incluye el concepto de expensas?

M.N.: Estas expensas están destinadas al pago de más de 100.000 empleos, entre propios de los shopping, de las empresas de seguridad y de limpieza, además de los propios de los inquilinos.

P.: ¿Qué están proponiendo en esta coyuntura?

M.N.: No apuntamos a solicitar un auxilio financiero para las empresas de shopping, sino para ese millar de firmas que constituyen nuestros locatarios que tienen que afrontar las expensas. Aclaro esto porque nosotros no estamos percibiendo los alquileres y no es a eso a lo que apuntamos.

P.: Dentro de los clientes de ustedes hay empresas importantes con marcas de primera línea…

M.N.: Entre nuestros locatarios hay pymes, hay algunas medianas, y alguna que otra grande, pero nosotros apuntamos a sostener el empleo más allá del tamaño de cada uno de los locatarios.

P.: ¿Qué le piden al Gobierno para este grupo de empresas?

M.N.: Estamos pidiendo una asistencia financiera que consistiría en un crédito a tasa cero que permitiría solventar las expensas y de manera indirecta los empleos.

P.: ¿Esos créditos los avalarían los shopping?

M.N.: Nosotros cobramos expensas por orden y cuenta de nuestros locatarios. Esto es, que somos administradores de ese dinero, de manera tal que si el Estado considera necesario atender esta situación, nosotros solicitamos que se comience a devolver en 12 cuotas a partir del mes que se permita reabrir los shopping. Habría que estudiar la forma.

P.: ¿Los créditos los tendría que dar la banca pública? La banca privada es más renuente porque temen no recuperar el dinero...

M.N.: Tendría que ser una resolución del Banco Central para la banca en su conjunto. Por eso digo que habría que encontrar la forma. Nos proponemos para gestionar esos créditos. De hecho lo aplicaríamos a las expensas y nos encargaríamos de la gestión de cobro.

P.: ¿Cómo fue el cobro de alquileres y expensas ya en cuarentena y con los locales cerrados?

M.N.: El ingreso por expensas y alquileres en este momento es cero. Salvo aquellos shopping que tienen supermercados o hipermercados o ferreterías, o algo en funcionamiento, en esos casos se ha logrado pagar. Por eso nuestra preocupación es el sostenimiento de las millares de empresas que participan en la actividad.

P.: ¿Presentaron una propuesta para flexibilizar la cuarentena en lo que a ustedes involucra?

M.N.: Cuando comenzó esta crisis, le acercamos al Gobierno un protocolo, que contempla limitaciones de asistencia, como 16 metros cuadrados por persona, modificar los patios de comida, tomar la temperatura al ingreso. Posteriormente, el Gobierno entendió que era necesario el cierre y acatamos. Pero al presente, además de tener la preocupación propia de quien no tiene ninguna rentabilidad y pérdidas enormes por su propia actividad, tenemos la preocupación por salvaguardar la salud de las empresas.

P.: ¿Temen que esta situación no se pueda sostener en el tiempo y que haya cierre masivos?

M.N.: Creo que de no adoptarse medidas concretas en auxilio del sector, el derrumbe va a ser ciertamente catastrófico.

P.: ¿Piensa que puede haber cierre de shopping?

M.N.: No apunto tanto a los cierres de centros comerciales, sino al derrumbe de empresas que constituyen nuestros locatarios y que realmente el día que abramos no tengamos muchos locales cerrados.

P.: Tampoco es de esperar que cuando termine la cuarentena se vuelva a la misma actividad de antes. Será gradual.

M.N.: Va a ser así, y por eso estamos pidiendo este auxilio, porque es una posibilidad de recomponer su capital de trabajo. Del pago del alquiler hoy ni se habla. Estamos sosteniendo esa situación a cargo de las empresas de shopping, pero lo que no podemos hacer es sostener el tema expensas. Son gastos que las empresas tienen que asumir, porque nosotros no somos los destinatarios finales de ese dinero.

P.: ¿Ya la actividad venía mal antes de la cuarentena?

M.N.: Venimos de dos o tres años de caída de consumo. En diciembre se aplanó la curva y estaba revirtiendo en enero y febrero. La verdad estábamos muy optimistas por el año para recomponer las cifras históricas, pero ocurrió esto y todo pasó a ser ingreso cero.