Sigue la caída de grandes empresas: cierra Galeno ART y despide a 600 trabajadores

Así se lo confirmaron a Ámbito fuentes del sindicato de los Seguros, que hicieron gestiones para reubicar a los trabajadores pero no prosperaron.

En noviembre se profundizó la destrucción de empleo registrado y ya hay 294.000 asalariados menos en los últimos dos años.

La Superintendencia de Seguros de la Nación publicó este miércoles en el Boletín Oficial una resolución que revoca la autorización para operar a la empresa Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Fuentes gremiales confirmaron a Ámbito que la firma será liquidada y que, pese a las gestiones del sindicato, unos 600 trabajadores serán despedidos . En noviembre se profundizó la destrucción de empleo registrado y ya hay 294.000 asalariados menos en los últimos dos años .

Luego de la caída de las pequeñas y medianas empresas -unas 22.000 en los últimos dos años- pareciera llegar la crisis a las grandes compañías. La noticia que sacudió al ecosistema productivo esta semana fue el cierre de Fate , con más de 80 años de historia en el país y una planta que empleaba a más de 900 trabajadores. Una semana antes, se conoció el concurso del gigante textil Hilados S.A., en Tucumán.

El ocaso para firmas que emplean a varios centenares de trabajadores recién empieza. Ámbito pudo confirmar con fuentes sindicales que en los próximos días se concretará otro cierre resonante: el de Galeno ART , que cuenta con unos 600 trabajadores. Según pudo saber este medio, hubo gestiones para que otras unidades del grupo absorbieran a parte de los empleados, pero fracasaron.

La crisis excede a la industria. En el sector de seguros esta es la séptima caída resonante en menos de tres años . Antes la precedieron las de Escudo, Boston, TPC, Orbis, Caledonia y Juncal. Fuentes consultadas por este medio explican que el endurecimiento de las condiciones financieras complicó la salud de muchas firmas y aceleró un proceso de concentración del negocio.

El sindicato estima que en el sector se perdieron unos 1.200 puestos de trabajo directos y otros 2.500 indirectos en los últimos dos años.

A liquidación forzosa

La Resolución Sintetizada 56/2026, publicada en el Boletín Oficial, confirma en su artículo 1 que se revoca la autorización para operar oportunamente conferida a GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. Más adelante, en el artículo 2, se extiende la inhibición general de bienes a todas las cuentas bancarias de la compañía, incluyendo “las cuentas corrientes”.

El artículo 4 concluye que “la revocación de la autorización para operar implica su disolución automática y liquidación forzosa”. Por lo tanto, el cierre de la empresa no tiene marcha atrás y la compañía -que existe desde 1996 y hasta 2012 se denominó Consolidar ART- dejará de funcionar.

Se profundiza la caída del empleo formal

Los casos mencionados son apenas una foto del cuadro general. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 294.384 puestos de trabajo -entre públicos y privados- en el segmento formal de la economía.

En términos porcentuales, la baja en el sector privado es del 3% y en la administración pública del 2,3%. En el caso de las trabajadoras de casas particulares, la caída alcanza el 4,8%, lo que implica 22.436 empleadas registradas menos en esa categoría. Solo en noviembre de 2025 la cantidad de asalariados cayó en 23.382.

En el sector privado ya van seis meses consecutivos de caídas mensuales. “Son los peores valores desde el primer trimestre de 2024, aunque la tendencia actual es más preocupante porque esto es más sostenido”, dijo el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Luis Campos.