Se presentó el proyecto de ley para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito

El límite estará dado por la tasa de referencia para las LELIQ que informa el Banco Central mensualmente: dicha tasa se encuentra actualmente en un 44% "o por la que el BCRA determine como tasa de política monetaria".

"Los costos de financiamiento totales producto de la financiación del saldo, en ningún caso podrán superar al que fije el Banco Central a tal efecto", agrega el proyecto.

Al mismo tiempo, la entidad emisora "deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicadaal sistema de tarjeta de crédito".

Proyecto de ley para limitar tasas de interés de las tarjetas de crédito

El senador neuquino Oscar Parrilli, uno de los firmantes, sostuvo que la tasa de interés que están cobrando los bancos "es una usura" y consideró que "le están robando a la gente".

En diálogo con Radio Con Vos, el ex secretario general de Presidencia sostuvo: "Es una usura la tasa de interés. Los bancos le están robando a la gente".

En ese sentido, defendió el proyecto de ley para limitar los intereses que cobran las tarjetas de crédito sobre los consumidores.

"Creo que tenemos que ponerle un límite y que en esta Argentina ellos no son los privilegiados", subrayó.

Además, sobre el problema del acelerado crecimiento de las cuotas de los créditos UVA, subrayó que "los bancos deberían asumir la responsabilidad de lo que hicieron con la gente, de cómo la han engañado".

Sin embargo, manifestó: "No quiero opinar sobre la posición del Gobierno Nacional porque no lo he estudiado, pero si el Estado pone plata lo que hacemos es salvar a los bancos". "Los bancos públicos tendrán que asumir la responsabilidad", concluyó.