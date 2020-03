El trading más allá de las ganancias

Foto 19-2-20 9 42 49 a. m..jpg

“Para muchas personas el trading se enfoca en comprar y vender algún activo para ganar dinero, se limitan a esa interpretación simplista de una actividad que requiere tanto esfuerzo, como lo puede requerir montar un negocio comercial convencional”, explica.

Su éxito lo resume como concebir el trading como un negocio, donde es necesario una estructuración real, planificación estratégica, gestión de capital, manejo de riesgo y sobre todo control gerencial de todo el negocio y es precisamente en este conglomerado donde ha centrado todo el esfuerzo en la materialización de su programa de aprendizaje, el cual no solo se limita a proporcionar herramientas básicas, sino en garantizar un acompañamiento y seguimiento constante enfocado en obtener resultados reales

Desde inicios del 2019 Alfredo se ha dedicado a mostrar en sus redes sociales todas sus operaciones en directo, mostrando ganancias y pérdidas, y desarrollando una consistencia operativa; que lo ha llevado a asumir un compromiso con muchas personas que con solo ver su desarrollo operativo han logrado plantearse una perspectiva más coherente del trading.

“Muchas personas que me siguen en mis redes sociales no comprenden que el trading va más allá de procurar una ganancia, para mí el enfoque que busco es ser rentable en el tiempo, lograr desarrollar una consistencia operativa que, aunque contemple pérdidas, al largo plazo me permita ser rentable”, argumenta.

Y es allí donde se ha logrado diferenciar de lo que él llama “marketing esperanzador”. Las redes sociales se encuentran inundadas de múltiples gurús que ofrecen oportunidades millonarias, ganancias ilimitadas, y promueven la masificación de una ilusión muy atractiva: siempre ganar, nunca perder

¿Es posible ser rentable en el trading?

“Sí, así cómo es posible ser rentable con un negocio convencional, o con un negocio de servicios profesionales como la abogacía, por ejemplo. Yo comencé a profesionalizarme y a estructurar el trading como un negocio a partir del año 2016, en el 2017 comienzo a retomar operaciones en real luego de un largo receso y desde allí he mantenido una operativa de forma consistente, desarrollando un criterio y estimulando un análisis del mercado; pero como cualquier negocio, no todo son ganancias ilimitadas, he tenido días, semanas y meses en pérdida. Es imposible ganar siempre, y las pérdidas son inevitables. Buscar no perder es también limitar la oportunidad de ganar al largo plazo, y hay un balance muy importante que logras asimilar cuando visualizas la rentabilidad en términos anuales”, cuenta Alfredo Chaumer.

¿Por qué le doy tanta importancia a concebir el trading como un negocio?

“La forma en cómo concibes el trading es un factor fundamental sobre todo a nivel psicológico. La persona que monta un restaurante, una fábrica, una empresa de servicios profesionales no piensa que se hará millonario en 2 días, está consciente que se requiere capital, conocer del tema, estructurar, planificar y gerenciar. Un negocio no es exitoso de por sí, ya que requiere un desarrollo propio, este proceso de desarrollo no implica solamente los beneficios que ha logrado generar el negocio, porque todo negocio asume pérdidas; lo clave es asumir pérdidas controladas que no pongan en peligro toda la estructura del negocio. En el trading debes permitirte perder para tener posibilidades de ganar y sobretodo de ser rentable”, explica Chaumer.

¿Por qué un trader rentable busca capacitar a las personas?

“Esta es una pregunta muy constante y la respuesta es muy sencilla, hay múltiples maneras de diversificarse; yo hago trading, soy sociólogo, me he especializado en la planificación y mantengo participación en múltiples proyectos, la capacitación es una más. Como sociólogo, creo que una de las mejores maneras de fomentar y crear conocimiento, es con la interpretación y reinterpretación de nuestras vivencias, y en eso baso todo el proceso de aprendizaje, en sistematizar mi experiencia no dando una operativa mágica que hace ganar millones, sino proporcionando un acompañamiento que permite a cada persona desarrollar su propio negocio”, sostiene.

E Financial Corp

Alfredo, actualmente es director de E Financial Academy Corp, una organización integral que ofrece servicios de asesorías, diseño de proyectos de inversión y capacitación financiera, enfocados tanto en el inversor individual como en los servicios a nivel corporativo.

Asimismo, dirige su escuela online de Trading, E Financial Academy, donde imparte un programa de capacitación y acompañamiento enfocado en el aprendizaje y en desarrollar resultados reales y coherentes, con más de 500 alumnos activos y con presencia en todos los países de habla hispana.

Más información:

Información del negocio: www.efinancialcorp.com

Información de capacitación: http://efinancialcorp.com/escuela/

IG: @trader_sociologist