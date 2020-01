Arde Wall Street después de Irán y quema récords

¿Habrá pensado el lunes que estrenar la Tercera Guerra Mundial era una gran carta de presentación y el viernes, todo lo contrario, que le convenía el expediente sencillo de alentar la bonanza en altura de las finanzas? 2020 es año electoral. No hay tiempo para quehaceres antagónicos. Ya pronto comenzarán las primarias, tomará calor la campaña, y en noviembre se jugará la suerte de su reelección. En el medio, habrá que sortear el juicio político, y para ello debe conservar la disciplina partidaria. Los senadores republicanos poseen la llave del veredicto. En sus distritos predicarán por Trump si el discurso vende la salud exuberante de la economía y el empleo, y los buenos augurios de una Bolsa que audaz se eleva. Se hará pesado si la situación se deteriora, o arruina. Y quizás haya que tomar distancia de Trump si además se deben mandar tropas a Medio Oriente (o explicar las bajas en el terreno). La vida de los líderes políticos es dura. Trump debe mantenerse competitivo no sólo para ganar la reelección, sino para no perder su actual mandato. La guerra vende sólo si la paz no se altera.