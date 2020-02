Wall Street cayó 3,5% en su peor jornada desde 2018

No solo es Italia. Corea del Sur también empezó a registrar un alto número de casos de coronavirus desde la pasada semana. El domingo, el país asiático elevó su alerta al más alto nivel, ya que ya son más de 750 los afectados. Además, Irán confirmó 12 muertes, aunque un miembro del Parlamento ha alertado de 50 muertos en la ciudad de Qom. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de “muy preocupante” el “repentino” aumento de casos del coronavirus Covid-19 fuera de China, pero aclaró que todavía no se puede hablar de pandemia. “Creo que los mercados deben empezar a descontar el dramático impacto económico que va a tener lugar y es solo el principio”, aunque “por supuesto, habrá una recuperación en algún momento pero no sabemos cuándo será”, advirtió Jonathan Pain, editor de The Pain Report, según recogió CNBC. Por su parte el FMI afirmó que el covid-19 se convirtió en el “riesgo más apremiante” para la economía global y su impacto será más grave si la epidemia se prolonga en el tiempo y se extiende a otros países, hasta el punto de amenazar con “descarrilar” la recuperación global.

Desde la Fed, confirmaron que algunos riesgos procedentes de las tensiones comerciales se habían reducido tras la firma de la Fase 1 del acuerdo entre Washington y Pekín. No obstante, el brote de coronavirus, el descenso en la inversión empresarial y la caída de las exportaciones y la producción manufacturera se mantienen como focos de riesgo para la Fed. El oro subió un 0,7%, hasta u$s1.660 aunque tocó u$s1.691 (su nivel más alto desde febrero 2013).

Caen tasas

Nueva York. La rentabilidad del bono del Tesoro americano a 10 años cayó con fuerza ayer hasta el 1,36% y la del bono a 2 años bajó al 1,25%, mientras la del bono a 3 meses retrocedió hasta el 1,53%.