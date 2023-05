Ed Sheeran: música más allá del dolor

Las acusaciones de plagio pueden influir negativamente en cualquier músico, por más talentoso que sea (eso le sucedió a George Harrison por el juicio sobre nada menos que sobre “My Sweet Lord”). La demanda sobre su canción “Thinking Out Loud” sacudió el mundo de Ed Sheeran al mismo tiempo que su esposa sufría un serio problema de salud mientras estaba embarazada, y moría uno de sus mejores amigos. Así que todo este clima dramático forma inevitablemente parte de su nuevo disco, que al igual que en anteriores trabajos como “x” , “+” o “=” está titulado con un signo, esta vez un simple guión. Por suerte para él y sus millones de fans que lo convirtieron en uno de los astros pop más exitosos de la última década, exactamente el día previo a la salida de este disco Sheeran fue declarado inocente en el juicio, todo un alivio dado que el cantante había jurado que, si lo encontraban culpable, abandonaría su carrera como artista. En todo caso, este álbum trae 14 nuevas canciones de no más de 3 minutos, casi todas compuestas en colaboración con Aaron Dessner de The National –que hace unos años hizo un trabajo similar con Taylor Swift- por lo que la tristeza que podría surgir de la situación personal de Sheeran esta equilibrada en canciones que no son siempre melancólicas y que no decepcionarán a sus seguidores.