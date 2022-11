Edesur, El Chocón y otras firmas del grupo italiano Enel cambiarán de dueño en 2023

El grupo energético controlado por el Estado italiano informó ayer que venderá activos en Argentina, Perú y Rumania, por un valor estimado de u$s21.500 millones. Como contrapartida dijo que tiene la intención de invertir alrededor de 37.000 millones de euros en los próximos tres años en seis mercados que serán su prioridad: Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia.

Con el producido de la venta de activos en Argentina, Perú y Rumanía Enel pretende reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías renovables en los otros seis mercados mencionados.

El anuncio llegó desde Milán, donde Enel llevó a cabo su Capital Markets Day.

Enel indicó que su objetivo pasa por “concentrarse en la cadena de valor integrada, buscando la electrificación sostenible, que es cada vez más necesaria en los sistemas energéticos globales, cubriendo aproximadamente el 90% de sus ventas a precio fijo con electricidad libre de carbono en 2025, elevando la generación renovable a alrededor del 75% del total y alcanzando alrededor de 80% de los clientes de la red digitalizada”.

Situación local

En Argentina, el grupo venía manifestando desde hace varios años su preocupación por las dificultades que provocaban en su operación las regulaciones de tarifas aplicadas por el Gobierno nacional. Desde congelamiento directo hasta ajustes administrados desde los entes reguladores.

Esto se vio más claramente en los balances de Edesur, ya que esta distribuidora atiende una amplia zona en la mitad sur de la Ciudad de Buenos Aires y 12 partidos de la provincia de Buenos Aires, con fuerte impacto entre los consumidores residenciales y también los vinculados a la producción.

El mes pasado, al presentar los resultados de su operación cerrada al 30 de septiembre, Edesur informó una caída de 6% en sus ingresos a pesar de que las ventas físicas de electricidad subieron 5%. Este fenómeno se viene repitiendo trimestre tras trimestre y la compañía destaca que es consecuencia del atraso tarifario.

En los primeros nueve meses del año la compañía acumula una pérdida de $9.712 millones, según los informes elevados a la Comisión Nacional de Valores.

En las otras compañías la situación es más holgada, aunque también juegan factores exógenos que afectan sus resultados operativos.

El diagnóstico

“Edesur tiene un problema estructural en sus ingresos, el retraso de Vad genera un Ebitda negativo. A pesar de este contexto, ha invertido casi $20 mil millones y continúa mejorando el servicio al cliente”, expresó Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina, el mes pasado al referirse a los resultados de la compañía.

También volvió a destacar que las pérdidas son “consecuencia, principalmente,del atraso tarifario en relación con la inflación interanual”.

De todos modos aclaró que el factor financiero ayudó a moderar ese impacto: “A pesar del menor resultado operativo registrado, el resultado del período mejoró respecto del de igual período del año anterior, debido fundamentalmente a una mayor ganancia por ajuste por inflación, junto a un menor cargo del impuesto a las ganancias, compensado parcialmente por mayores costos financieros netos”.

Conformada por un grupo de empresas, Enel Argentina participa en todas las etapas del proceso energético: generación, transporte, comercialización y distribución. Las sociedades que conformamos el grupo son Enel Generación Costanera (ex Central Costanera), Enel Generación El Chocón (ex Hidroeléctrica El Chocón), Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en Generación; Enel Trading Argentina SRL (ex Cemsa) en Comercialización; Edesur SA en Distribución; y TESA, CTM y Yacylec en Transporte.

Enel se hizo propietaria de Edesur y los demás activos argentinos al comprar en 2008 la mayoría accionaria a la española Endesa. La firma española también es controlada por Enel en su país de origen.