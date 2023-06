Adiós a Frederic Forrest

Actor con importante desarrollo en el Nuevo Hollywood de las décadas del 70 y el 80, aunque generalmente vinculado a papeles secundarios, Forrest, además de la mencionada “La conversación”, fue actor protagónico de “Investigación en el Barrio Chino” (título original “Hammett”) de Wim Wenders en 1982 (película no estrenada en la Argentina) y tuvo papel destacado también en “Tucker, un hombre y su sueño”, de Coppola, sobre el inconformista inventor de automóviles norteamericano de la década del 50, interpretado por Jeff Bridges. Forrest había nacido el 23 de diciembre de 1936 en Waxahachie, Texas y comenzó su carrera profesional en 1966 en el off Broadway, para pasar luego a la televisión y debutar en 1973 en el cine con “When The Legends Die”, de Stuart Millar, papel que le valió una nominación como Actor Revelación de los Globo de Oro.