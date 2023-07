Argentinos en Festival de Venecia

El cineasta argentino Santiago Mitre formará parte del jurado de la próxima edición del Festival de Venecia, en tanto la también argentina Laura Citarella conformará el grupo dedicado a la categoría “operas primas”, informó la organización La mayoría de los miembros del jurado de la categoría principal, que asignará el León de Oro de la 80 edición de la Mostra, pasaron en los últimos años por el certamen italiano. Lo presidirá Damien Chazelle, que en 2016 estrenó “La La Land”, y estará acompañado por la neozelandesa, Jane Campion, que en 2021 se llevó el León de Plata por “El poder del perro”, y Mitre, que el año pasado compitió con “Argentina, 1985”. También serán parte del jurado el irlandés, Martin McDonagh, autor de “Los espíritus de la isla”, y la triunfadora de la pasada edición, Laura Poitras, León de Oro por “All the Beauty and the Bloodshed”. Completarán el jurado oficial la francesa Mia Hansen-Love, el italiano Gabriele Mainetti y la actriz china Shu Qi.