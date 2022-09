Ataques mapuches: Río Negro refuerza presencia policial

Como se trata de territorios de parques nacionales, el tema recae en las competencias del Gobierno nacional. En ese sentido, ayer durante una cumbre del Parlamento Patagónico que se realizó en Bariloche, Carreras dijo que se “necesita una presencia muy clara del Estado nacional”.

“Si nosotros desconocemos el Estado nacional, si desconocemos la autoridad del Estado nacional, pues entonces podemos desconocer absolutamente todo, entonces ¿de quién es la Patagonia? porque Mascardi es uno de los mejores ejemplos de un territorio patagónico”, afirmó la gobernadora, según consignó el diario Río Negro.

“Se trata de una causa en la que interviene la Justicia Federal”, explicó la provincia.

Por su parte, desde la multisectorial autodenominada Mesa de Consenso Bariloche se calificó el hecho como “gravísimo” ya que “esta vez no es un ataque a un particular sino a las fuerzas nacionales, una demostración de que no hay límites en el accionar delictivo”.

La Mesa de Consenso Bariloche está integrada por juntas vecinales de localidades y parajes cercanos de importante actividad turística junto a asociaciones de instructores de esquí y entidades empresarias características de la ciudad, como la Sociedad Rural local, la Asociación Hotelera Gastronómica y la Cámara de Turismo, entre otras.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, calificó ayer al nuevo ataque de un grupo mapuche en Villa Mascardi como “un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía” en sus redes sociales.