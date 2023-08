Cayó fuerte la inversión de capital de riesgo en las startups argentinas

Panorama regional

Con respecto a Latinoamérica la financiación de startups globales también cayó en el primer semestre del año: se recaudaron en la región en rondas de financiamiento u$s1.463 millones. Si bien el segundo trimestre registró un incremento en términos de monto de inversión respecto del primero, en comparación semestral respecto al mismo período del año anterior, se puede observar un marcado decrecimiento, especialmente en cuanto a los montos de inversión.

Ramiro Isaac, director de Corporate Finance de KPMG Argentina, observó que “el contexto internacional ha impactado negativamente en la región y Argentina no es la excepción. Sin embargo, los inversionistas siguen apostando por el potencial de la región y continúan invirtiendo en el ecosistema de startups de América Latina, aunque con un enfoque más cauteloso”.

Se espera que la inversión en capital de riesgo a nivel mundial no cambie radicalmente hacia el tercer trimestre de 2023, aunque esta predicción no es una apuesta segura. Dados los continuos desafíos geopolíticos, la falta de confianza en las salidas de inversión, la incertidumbre en curso sobre si el mundo está o no en recesión y la posibilidad de futuras subidas de las tasas de interés, existe el potencial de que estas inversiones vuelvan a sufrir otro golpe en el tercer trimestre de 2023.

Según el informe, los principales desafíos que se plantean a nivel mundial son las preocupaciones sobre el sistema bancario internacional tras la repentina turbulencia observada en el primer semestre de 2023, la alta inflación persistente y las tasas de interés aún en aumento.

El capital emprendedor a nivel global alcanzó los u$s57.300 millones a través de 6.030 rondas, en el primer trimestre del año y u$s77.400 millones a través de 7.783 rondas, en el segundo trimestre del año. Esto totaliza $134.700 millones a través de 13.813 rondas a nivel semestral. Es una caída contra el mismo lapso de 2022, pero está al mismo nivel que antes de la pandemia.